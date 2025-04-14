Sí, y la personalización es lo que impulsa el impacto emocional. El vídeo transmite tus propias palabras, las fotos que elijas, tu voz si la clonas y un estilo visual adaptado a la ocasión. El resultado no parece una plantilla. Parece un homenaje pensado y producido con cuidado. Para los destinatarios, el hecho de que hayas creado algo específicamente para ellos importa mucho más que si hubo una cámara de por medio. La opción avatar fotográfico con IA también te permite convertir una foto tuya en un presentador que habla y narra, para un resultado aún más personal.