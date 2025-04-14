Empieza con cualquier mensaje escrito y obtén un vídeo terminado en cuestión de minutos. Pega unas pocas frases, una carta completa o una combinación personalizada de nombre y felicitación, y la plataforma construirá automáticamente la escena en torno a tus palabras. El motor de texto a vídeo ajusta tu guion al ritmo visual adecuado, a la duración de cada escena y a la sincronización de la narración sin necesidad de edición manual. Puedes escribir algo completamente distinto para cada destinatario y generar todas las versiones a la misma velocidad. Esto es para lo que se creó guion a vídeo: ofrecer una calidad constante con cualquier volumen, desde un solo vídeo hasta cientos.