HeyGen logo

Creador de Videos en YouTube con IA para Creadores y Marcas

Convierte ideas, guiones o resúmenes en videos de YouTube pulidos utilizando el creador de videos de YouTube con IA de HeyGen. Genera episodios completos, explicaciones sin rostro y Shorts con visuales generados por IA, locuciones naturales, subtítulos automáticos y exportaciones listas para YouTube directamente, sin necesidad de cámara, equipo o suite de edición.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Prueba nuestro generador gratuito de imagen a video

Elige un avatar
Sincronización labial aplicada después de la generación
Escribe tu guion
Escribe en cualquier idioma
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Producción de canal de YouTube

Producción de canal de YouTube

Crea episodios regulares, explicativos y series más rápido. Utiliza plantillas de guiones para mantener el ritmo y el estilo en cada episodio.

Cursos educativos y tutoriales

Cursos educativos y tutoriales

Convierte planes de lección y transcripciones en lecciones en video con diapositivas, subtítulos y recursos descargables para los estudiantes.

Estrategia de reutilización del creador y Shorts

Estrategia de reutilización del creador y Shorts

Convierte episodios largos en docenas de Shorts y clips de adelanto optimizados para el descubrimiento en YouTube y el crecimiento del tiempo de visualización.

Canales de demostraciones de productos y reseñas

Canales de demostraciones de productos y reseñas

Produce demos de productos limpias y repetibles a partir de guiones y páginas de producto con plantillas visuales consistentes y destacados en pantalla.

Canales de la empresa y comunicación interna

Canales de la empresa y comunicación interna

Cree vídeos de liderazgo de opinión, anuncios y formación pulidos que se adhieran a las directrices de la marca y puedan localizarse.

Contenido listo para monetización

Contenido listo para monetización

Genera introducciones listas para patrocinio, segmentos publicitarios y entregables centrados en la marca con una sincronización precisa y valores de producción impecables.

Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Vídeos de YouTube con IA

HeyGen combina su avanzado generador de vídeos con IA, interpretación de guiones y flujos de trabajo orientados a YouTube para ayudar a creadores y marcas a publicar más rápido e inteligentemente. Produce mayor volumen, calidad consistente y contenido localizado sin los cuellos de botella de producción habituales.

Publica más rápido y con mayor frecuencia

De guion a exportación en minutos, permitiéndote crear contenido para YouTube rápidamente. HeyGen automatiza el guion gráfico, las visuales, la voz y el tiempo para que puedas concentrarte en crear contenido, no en editar.

Diseñado para el crecimiento en YouTube

Crea episodios de larga duración, series de tutoriales, Shorts, introducciones y clips reutilizados con exportaciones preparadas para metadatos, sugerencias de miniaturas y preajustes de relación de aspecto optimizados para el descubrimiento y la retención.

Escala globalmente con localización

Con el traductor de vídeo, puedes traducir guiones, generar locuciones localizadas y añadir subtítulos precisos para que cada vídeo se adapte de manera natural en cada mercado.

Inteligencia de guion a video

Pega un guion o sube una transcripción y HeyGen, una herramienta de IA, analiza escenas, ritmos y énfasis para crear un guion gráfico estructurado para la creación de videos. El creador de videos de YouTube con IA empareja visuales y material de archivo adicional con el guion, crea subtítulos temporizados y genera locuciones con sonido natural que conservan la intención.

guión para vídeo

Generación de contenido largo y corto

Produce episodios de más de 8 minutos o Shorts de 15 a 60 segundos a partir del mismo guion fuente. HeyGen ofrece ajustes preestablecidos de plataforma y redimensionamiento automático para que crees una obra maestra y exportes todos los formatos que necesites.

Duración de los vídeos de Youtube

Visuales impulsados por IA y composición de escenas

Genera escenas cinematográficas, gráficos animados, demostraciones de productos o visuales abstractos a partir de indicaciones. El motor compone automáticamente el movimiento de cámara, la variedad de planos y las transiciones para un aspecto profesional.

Clonación de voz

Conversión de imagen a video y reutilización de clips

Importa clips o metraje de larga duración y recorta, corta y remezcla automáticamente en Shorts o resúmenes destacados. Utiliza las funciones de imagen a video para animar imágenes fijas y de productos, creando miniaturas y segmentos más enriquecidos.

fotos de gráficos en movimiento a video

Utilizado por más de 100.000 equipos que valoran la calidad, la facilidad y la velocidad

Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y fomentan el crecimiento con la plataforma de conversión de imágenes a video más innovadora del mercado.

Miro
"Ha empoderado a nuestros escritores para tener el mismo nivel de creatividad en el proceso que yo tengo cuando se trata de medios de narración visual."

Steve Sowrey, Diseñador de Medios de Aprendizaje
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"El momento mágico para mí fue cuando tuvimos una película que he estado haciendo todas las semanas. De repente, nos dimos cuenta de que podía escribir un guion, enviarlo y nunca más tener que ponerme delante de una cámara."

Roger Hirst, Cofundador
play buttonWatch video
Jornada laboral
"Lo que me encanta de HeyGen es que ya no tengo que rechazar proyectos. Es como si hubiéramos ampliado nuestro equipo. Podemos hacer mucho más con los recursos que tenemos."

Justin Meisinger, Gerente de Programa
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Cómo funciona

Cómo usar el creador de videos de YouTube con IA

Dale vida a tus ideas de vídeo con el avanzado creador de YouTube AI de HeyGen siguiendo estos sencillos pasos.

Paso 1

Introduzca su contenido

Pega un guion, sube una transcripción o describe un concepto. También puedes proporcionar material existente o la URL de un producto.

Paso 2

Elige un formato de YouTube

Elige entre formato largo, corto o ambos. Selecciona un estilo visual, opción de avatar y modelo de voz. Aplica ajustes preestablecidos de marca si es necesario.

Paso 3

Previsualizar y ajustar escenas

HeyGen genera un guion gráfico y un video preliminar. Edita subtítulos, cambia el metraje de relleno, ajusta el ritmo o actualiza el tono de voz con controles sencillos.

Paso 4

Exportar y publicar

Exporta archivos optimizados para YouTube, subtítulos SRT, miniaturas y metadatos. Utiliza la carga directa o la API para publicaciones programadas y flujos de trabajo por lotes.

Un Apple iMac muestra un panel de datos con gráficos y métricas, un teclado, un smartphone y una taza sobre un escritorio de madera.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Qué es un creador de vídeos de YouTube con IA?

Un creador de vídeos de YouTube con IA convierte guiones, resúmenes o material existente en vídeos completos de YouTube utilizando inteligencia artificial para los visuales, la voz, los subtítulos y la composición de escenas. HeyGen crea activos de formato largo y corto listos para subir, de modo que los creadores puedan centrarse en la estrategia de contenido.

¿Puedo crear tanto vídeos largos como Shorts con el mismo guion?

Sí. HeyGen soporta la generación de múltiples formatos. Crea un video largo principal y deriva automáticamente Shorts, clips y formatos de avances con ediciones optimizadas y subtítulos para visualización móvil, mejorando tu capacidad para crear YouTube Shorts.

¿La herramienta crea títulos y descripciones amigables para SEO?

Sí. HeyGen sugiere títulos, descripciones, etiquetas y marcadores de capítulos alineados con las mejores prácticas de YouTube, ayudando a los creadores de contenido a ser descubiertos e indexados de manera más efectiva.

¿Puedo subir mi material y que HeyGen lo edite para convertirlo en un vídeo de YouTube?

Por supuesto. Importa metraje existente y HeyGen editará automáticamente, añadirá subtítulos, generará B-roll y remezclará el contenido en vídeos y Shorts terminados.

¿Qué tan precisos son los subtítulos automáticos y las traducciones?

HeyGen produce subtítulos automáticos de alta precisión y soporta la traducción a muchos idiomas. Los subtítulos y los doblajes traducidos son editables para asegurar la precisión regional y el matiz.

¿Puedo usar mi propia voz o crear un presentador recurrente?

Sí. Sube una muestra de voz para clonar tu voz, o crea un avatar personalizado para presentar guiones de manera consistente a través de episodios y series, facilitando la creación de vídeos para YouTube.

¿Qué formatos de exportación y herramientas de YouTube están incluidos?

Exporta archivos MP4 en formatos estándar y vertical, archivos de subtítulos SRT, imágenes en miniatura y paquetes de metadatos para crear videos de alta calidad. Las integraciones de API admiten cargas por lotes y publicación programada.

¿Cuánto tiempo se tarda en generar un vídeo?

La mayoría de los borradores se generan en minutos. El tiempo de renderizado final depende de la longitud y complejidad. El procesamiento por lotes y los trabajos de API se escalan para manejar la producción de alto volumen para creadores de contenido.

¿Quién es el propietario de los vídeos que creo?

Conservas la propiedad completa y los derechos de todos los vídeos y recursos que generes con HeyGen. Asegúrate de que el contenido de terceros que incluyas esté debidamente licenciado.

¿Es HeyGen seguro para los activos de un canal o marca?

Sí. HeyGen utiliza seguridad de nivel empresarial, acceso basado en roles y controles de espacio de trabajo privado para proteger el contenido y los flujos de trabajo de producción.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to VideoAudio to VideoLip Sync AIFaceswap VideoAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to VideoVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Empieza a crear con HeyGen

Transforma tus ideas en vídeos profesionales con la ayuda de la IA.

CTA background