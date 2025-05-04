Convierte ideas, guiones o resúmenes en videos de YouTube pulidos utilizando el creador de videos de YouTube con IA de HeyGen. Genera episodios completos, explicaciones sin rostro y Shorts con visuales generados por IA, locuciones naturales, subtítulos automáticos y exportaciones listas para YouTube directamente, sin necesidad de cámara, equipo o suite de edición.
Crea episodios regulares, explicativos y series más rápido. Utiliza plantillas de guiones para mantener el ritmo y el estilo en cada episodio.
Convierte planes de lección y transcripciones en lecciones en video con diapositivas, subtítulos y recursos descargables para los estudiantes.
Convierte episodios largos en docenas de Shorts y clips de adelanto optimizados para el descubrimiento en YouTube y el crecimiento del tiempo de visualización.
Produce demos de productos limpias y repetibles a partir de guiones y páginas de producto con plantillas visuales consistentes y destacados en pantalla.
Cree vídeos de liderazgo de opinión, anuncios y formación pulidos que se adhieran a las directrices de la marca y puedan localizarse.
Genera introducciones listas para patrocinio, segmentos publicitarios y entregables centrados en la marca con una sincronización precisa y valores de producción impecables.
Por qué HeyGen es el Mejor Creador de Vídeos de YouTube con IA
HeyGen combina su avanzado generador de vídeos con IA, interpretación de guiones y flujos de trabajo orientados a YouTube para ayudar a creadores y marcas a publicar más rápido e inteligentemente. Produce mayor volumen, calidad consistente y contenido localizado sin los cuellos de botella de producción habituales.
De guion a exportación en minutos, permitiéndote crear contenido para YouTube rápidamente. HeyGen automatiza el guion gráfico, las visuales, la voz y el tiempo para que puedas concentrarte en crear contenido, no en editar.
Crea episodios de larga duración, series de tutoriales, Shorts, introducciones y clips reutilizados con exportaciones preparadas para metadatos, sugerencias de miniaturas y preajustes de relación de aspecto optimizados para el descubrimiento y la retención.
Con el traductor de vídeo, puedes traducir guiones, generar locuciones localizadas y añadir subtítulos precisos para que cada vídeo se adapte de manera natural en cada mercado.
Inteligencia de guion a video
Pega un guion o sube una transcripción y HeyGen, una herramienta de IA, analiza escenas, ritmos y énfasis para crear un guion gráfico estructurado para la creación de videos. El creador de videos de YouTube con IA empareja visuales y material de archivo adicional con el guion, crea subtítulos temporizados y genera locuciones con sonido natural que conservan la intención.
Generación de contenido largo y corto
Produce episodios de más de 8 minutos o Shorts de 15 a 60 segundos a partir del mismo guion fuente. HeyGen ofrece ajustes preestablecidos de plataforma y redimensionamiento automático para que crees una obra maestra y exportes todos los formatos que necesites.
Visuales impulsados por IA y composición de escenas
Genera escenas cinematográficas, gráficos animados, demostraciones de productos o visuales abstractos a partir de indicaciones. El motor compone automáticamente el movimiento de cámara, la variedad de planos y las transiciones para un aspecto profesional.
Conversión de imagen a video y reutilización de clips
Importa clips o metraje de larga duración y recorta, corta y remezcla automáticamente en Shorts o resúmenes destacados. Utiliza las funciones de imagen a video para animar imágenes fijas y de productos, creando miniaturas y segmentos más enriquecidos.
Cómo usar el creador de videos de YouTube con IA
Dale vida a tus ideas de vídeo con el avanzado creador de YouTube AI de HeyGen siguiendo estos sencillos pasos.
Pega un guion, sube una transcripción o describe un concepto. También puedes proporcionar material existente o la URL de un producto.
Elige entre formato largo, corto o ambos. Selecciona un estilo visual, opción de avatar y modelo de voz. Aplica ajustes preestablecidos de marca si es necesario.
HeyGen genera un guion gráfico y un video preliminar. Edita subtítulos, cambia el metraje de relleno, ajusta el ritmo o actualiza el tono de voz con controles sencillos.
Exporta archivos optimizados para YouTube, subtítulos SRT, miniaturas y metadatos. Utiliza la carga directa o la API para publicaciones programadas y flujos de trabajo por lotes.
Un creador de vídeos de YouTube con IA convierte guiones, resúmenes o material existente en vídeos completos de YouTube utilizando inteligencia artificial para los visuales, la voz, los subtítulos y la composición de escenas. HeyGen crea activos de formato largo y corto listos para subir, de modo que los creadores puedan centrarse en la estrategia de contenido.
Sí. HeyGen soporta la generación de múltiples formatos. Crea un video largo principal y deriva automáticamente Shorts, clips y formatos de avances con ediciones optimizadas y subtítulos para visualización móvil, mejorando tu capacidad para crear YouTube Shorts.
Sí. HeyGen sugiere títulos, descripciones, etiquetas y marcadores de capítulos alineados con las mejores prácticas de YouTube, ayudando a los creadores de contenido a ser descubiertos e indexados de manera más efectiva.
Por supuesto. Importa metraje existente y HeyGen editará automáticamente, añadirá subtítulos, generará B-roll y remezclará el contenido en vídeos y Shorts terminados.
HeyGen produce subtítulos automáticos de alta precisión y soporta la traducción a muchos idiomas. Los subtítulos y los doblajes traducidos son editables para asegurar la precisión regional y el matiz.
Sí. Sube una muestra de voz para clonar tu voz, o crea un avatar personalizado para presentar guiones de manera consistente a través de episodios y series, facilitando la creación de vídeos para YouTube.
Exporta archivos MP4 en formatos estándar y vertical, archivos de subtítulos SRT, imágenes en miniatura y paquetes de metadatos para crear videos de alta calidad. Las integraciones de API admiten cargas por lotes y publicación programada.
La mayoría de los borradores se generan en minutos. El tiempo de renderizado final depende de la longitud y complejidad. El procesamiento por lotes y los trabajos de API se escalan para manejar la producción de alto volumen para creadores de contenido.
Conservas la propiedad completa y los derechos de todos los vídeos y recursos que generes con HeyGen. Asegúrate de que el contenido de terceros que incluyas esté debidamente licenciado.
Sí. HeyGen utiliza seguridad de nivel empresarial, acceso basado en roles y controles de espacio de trabajo privado para proteger el contenido y los flujos de trabajo de producción.
