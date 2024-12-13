For STUDIO 47, a leading regional news broadcaster in Germany, delivering constant news for the North Rhine-Westphalia region, the country’s most populous state, is no easy feat. To stay on top of breaking news, investigative journalism, and innovative stories, STUDIO 47 requires its newsroom to achieve high output and speed while maintaining a high bar for quality and accuracy when producing stories. Since integrating HeyGen’s AI avatars to streamline video production, STUDIO 47 isn’t just reporting on the innovation in the region—they’re making headlines themselves.

“Nuestro objetivo principal es liberar a los periodistas para tareas de mayor valor utilizando la IA como un ‘lavaplatos periodístico’—manejando el trabajo rutinario para que los editores puedan concentrarse en la investigación y el reportaje en profundidad,” dijo Sascha Devigne, editor en jefe de STUDIO 47.

Enfrentando recursos limitados en la redacción

Con más de 650.000 espectadores y un canal de noticias funcionando las 24 horas del día, los recursos técnicos y de personal limitados obstaculizaron el volumen de contenido que los editores y presentadores de noticias podían producir en STUDIO 47. En la industria del periodismo local en general, STUDIO 47 se ha enfrentado a los mismos desafíos que otras empresas de medios: presupuestos más ajustados, la evolución de las preferencias de la audiencia y el aumento de los costos de producción. Sin embargo, la importancia de las estaciones de noticias locales y su papel en la entrega de contenido relevante a su audiencia sigue siendo crítica. Sascha está presionado para ayudar a su empresa y a otras empresas de medios en Alemania a superar estos desafíos.

En una entrada reciente de blog, él comparte, “La situación económica está afectando a muchas empresas de medios regionales y locales que buscan la optimización de costos. Y dado que la IA y la automatización pueden ser una excelente manera de reducir costos sin perder calidad, no deberíamos temerles. Deberíamos acogerlas y hacer el mejor uso de ellas en nuestro trabajo editorial.”

Aprovechando la tecnología de IA de HeyGen para escalar contenido de alta calidad

A medida que STUDIO 47 se adentraba en la inteligencia artificial para modernizar sus flujos de trabajo, recurrió a HeyGen para potenciar NewsHub, su plataforma de redacción. Con las características de HeyGen, el equipo puede utilizar la IA para crear guiones, automatizar la producción de locuciones, generar avatares IA para sus presentadores de noticias y adaptar contenido para la distribución multicanal a través de la televisión, la web y las redes sociales. HeyGen permite una narración fluida, un mayor alcance a través de la localización potenciada por IA, una entrega de noticias más rápida y un ahorro de costes significativo. Además, la integración de la API de HeyGen funciona sin problemas dentro del conjunto de herramientas de IA de la sala de redacción existente de STUDIO 47, incluyendo NewsHub, BotCast y ClipSense.