For STUDIO 47, a leading regional news broadcaster in Germany, delivering constant news for the North Rhine-Westphalia region, the country’s most populous state, is no easy feat. To stay on top of breaking news, investigative journalism, and innovative stories, STUDIO 47 requires its newsroom to achieve high output and speed while maintaining a high bar for quality and accuracy when producing stories. Since integrating HeyGen’s AI avatars to streamline video production, STUDIO 47 isn’t just reporting on the innovation in the region—they’re making headlines themselves.
“Nuestro objetivo principal es liberar a los periodistas para tareas de mayor valor utilizando la IA como un ‘lavaplatos periodístico’—manejando el trabajo rutinario para que los editores puedan concentrarse en la investigación y el reportaje en profundidad,” dijo Sascha Devigne, editor en jefe de STUDIO 47.
Enfrentando recursos limitados en la redacción
Con más de 650.000 espectadores y un canal de noticias funcionando las 24 horas del día, los recursos técnicos y de personal limitados obstaculizaron el volumen de contenido que los editores y presentadores de noticias podían producir en STUDIO 47. En la industria del periodismo local en general, STUDIO 47 se ha enfrentado a los mismos desafíos que otras empresas de medios: presupuestos más ajustados, la evolución de las preferencias de la audiencia y el aumento de los costos de producción. Sin embargo, la importancia de las estaciones de noticias locales y su papel en la entrega de contenido relevante a su audiencia sigue siendo crítica. Sascha está presionado para ayudar a su empresa y a otras empresas de medios en Alemania a superar estos desafíos.
En una entrada reciente de blog, él comparte, “La situación económica está afectando a muchas empresas de medios regionales y locales que buscan la optimización de costos. Y dado que la IA y la automatización pueden ser una excelente manera de reducir costos sin perder calidad, no deberíamos temerles. Deberíamos acogerlas y hacer el mejor uso de ellas en nuestro trabajo editorial.”
Aprovechando la tecnología de IA de HeyGen para escalar contenido de alta calidad
A medida que STUDIO 47 se adentraba en la inteligencia artificial para modernizar sus flujos de trabajo, recurrió a HeyGen para potenciar NewsHub, su plataforma de redacción. Con las características de HeyGen, el equipo puede utilizar la IA para crear guiones, automatizar la producción de locuciones, generar avatares IA para sus presentadores de noticias y adaptar contenido para la distribución multicanal a través de la televisión, la web y las redes sociales. HeyGen permite una narración fluida, un mayor alcance a través de la localización potenciada por IA, una entrega de noticias más rápida y un ahorro de costes significativo. Además, la integración de la API de HeyGen funciona sin problemas dentro del conjunto de herramientas de IA de la sala de redacción existente de STUDIO 47, incluyendo NewsHub, BotCast y ClipSense.
El “wochenupdate” o actualización semanal de STUDIO 47 impulsado por las características de avatar de HeyGen
Dada la dependencia de su industria en presentadores y reporteros, la característica más destacada para STUDIO 47 es la escalabilidad y alta calidad de los avatares AI de HeyGen. Antes de HeyGen, producir noticias diarias y de última hora era intensivo tanto en recursos como en costos: requería tiempo de estudio dedicado, dependía de la disponibilidad limitada de presentadores e involucraba trabajos de postproducción costosos. Con HeyGen, el equipo creó avatares digitales de queridos presentadores de televisión que eran un rostro familiar para sus muchos espectadores. Los avatares AI de alta calidad de HeyGen transformaron el flujo de trabajo de STUDIO 47 eliminando la necesidad de grabaciones en estudio y la programación de reporteros. Los avatares AI permitieron la producción de contenido 24/7, expandieron las ofertas multilingües y redujeron los costos de producción en un 60%, lo que finalmente permitió a STUDIO 47 escalar su producción de noticias.
“HeyGen ha cambiado fundamentalmente la forma en que STUDIO 47 produce noticias. Al integrar avatares de IA en nuestra sala de redacción, hemos redefinido el periodismo regional, haciéndolo escalable, rentable y preparado para el futuro,” dijo Sascha.
Soluciones de difusión para la industria en general
Además de ofrecer noticias regionales al estado más poblado de Alemania, STUDIO 47 proporciona servicios de producción de medios a clientes en toda Alemania, Austria y los Países Bajos, incluyendo organizaciones de medios regionales y locales, plataformas de medios en línea y redacciones digitales. Estos servicios de producción de medios incluyen las soluciones impulsadas por IA que han desarrollado para potenciar otras redacciones y empresas de medios. Con HeyGen, STUDIO 47 ha logrado una producción de noticias un 80% más rápida y una reducción del 60% en los costos de estudio y postproducción.
Es a través de esta asociación que STUDIO 47 puede reescribir el manual para el periodismo, protegiendo el futuro de la industria al impulsar el ahorro de costos y desarrollar un motor de contenido constante.