Aplicación generadora de vídeos UGC para creatividades publicitarias escalables
Crea anuncios de vídeo estilo UGC que detengan el scroll directamente desde texto con el generador de vídeos UGC de HeyGen. Produce testimonios, reseñas de productos y vídeos de prueba social con un aspecto auténtico, sin contratar creadores ni coordinar grabaciones. Escribe tu guion, elige un presentador con estilo de creador y genera anuncios UGC pulidos que se vean y se sientan orgánicos en todas las plataformas.
Funciones del generador de vídeos UGC
Presentadores con estilo de creador que se sienten reales
Elige entre más de 1.100 videos UGC con IA con presentadores diseñados para parecer creadores cotidianos, no portavoces corporativos. Cada presentador interpreta tu guion con expresiones naturales, gestos informales y una entrega auténtica que encaja con el estilo sin pulir y cercano que el público espera del contenido UGC. Combina cualquier presentador con clonación de voz con IA para mantener una voz de marca coherente en decenas de variaciones de anuncios sin grabar ni una sola toma.
Pruebas instantáneas de variaciones de anuncios a gran escala
Genera decenas de variaciones de anuncios UGC a partir de un solo guion en minutos en lugar de semanas. Cambia presentadores, fondos, ganchos y llamadas a la acción para hacer pruebas A/B de creatividades en todas las plataformas. El motor de text to video de HeyGen permite a los especialistas en marketing de rendimiento iterar sobre conceptos ganadores y producir creatividades nuevas antes de que aparezca la fatiga de la audiencia, todo sin volver a encargar un solo creador.
Anuncios UGC multilingües sin volver a grabar
Amplía tus anuncios UGC de mayor rendimiento a nuevos mercados al instante. HeyGen AI Video Translator localiza cualquier vídeo a más de 175 idiomas con una sincronización labial AI lip sync precisa y un tono de voz preservado, para que tus anuncios traducidos suenen nativos para cada audiencia. Ejecuta la misma creatividad ganadora en español, japonés, portugués y decenas de idiomas más a partir de un único original.
Producción guiada por guion con control total
Escribe o pega el guion de tu anuncio y HeyGen se encarga del resto. Usa el generador de vídeos con IA para controlar el ritmo, el tono, las transiciones de escena y el énfasis visual directamente desde tu texto. Integra la colocación de productos con IA para mostrar artículos de forma natural en el encuadre, añadir fondos de marca e incluir la salida del generador de subtítulos para la visualización sin sonido en redes sociales.
Exportación lista para plataforma para cada canal de anuncios
Genera anuncios de vídeo UGC exactamente en el formato que exige cada plataforma. Exporta en vertical para TikTok y Reels, en cuadrado para anuncios en el feed y en horizontal para pre-roll de YouTube. HeyGen produce contenido en HD y 4K con subtítulos incrustados, audio limpio y tamaños de archivo optimizados, de modo que tus creatividades estén listas para subir directamente a los gestores de anuncios sin necesidad de posproducción adicional ni conversión de formato.
Casos de uso
Vídeos de reseñas de productos para comercio electrónico
Need authentic product reviews to drive conversions? Write the review script, select a relatable presenter, and produce convincing product video reviews ready for product pages and paid social in minutes.
Anuncios de prueba social para campañas de pago
Need testimonial-style ads that build trust at scale? Create polished social proof videos using diverse AI actors and authentic scripts, then generate dozens of variations to test across facebook ad and instagram ad maker campaigns.
Creatividades publicitarias para TikTok y Reels
Need native-feeling short-form ads for social platforms? Write hook-driven scripts, pair them with casual creator-style presenters, and produce vertical tiktok video and reel generator content optimized for engagement.
Promociones de incorporación para apps y SaaS
Need relatable walkthrough videos that drive signups? Create approachable product demo video content where a friendly presenter walks viewers through your product using the authentic tone that converts.
Contenido de marca al estilo influencer
Need creator-led brand content without influencer budgets? Produce AI Influencer Generator content at scale, choosing from diverse virtual presenters who deliver your brand message with the personality and relatability your audience expects.
Creatividades publicitarias localizadas para mercados globales
Need UGC-style ads that resonate across regions? Translate your best-performing UGC ads into 175+ languages with AI dubbing while preserving authentic delivery, enabling one winning creative to perform globally.
Cómo funciona
Crea anuncios de vídeo estilo UGC en cuatro pasos que te llevan desde el concepto hasta una pieza creativa lista para publicar en minutos.
Elige tu formato
Selecciona una plantilla de anuncio UGC o empieza desde cero. Configura la relación de aspecto, el estilo visual y el tipo de anuncio que quieres producir. El sistema prepara un encuadre informal, iluminación natural y ajustes de presentación al estilo creador.
Escribe tu guion
Escribe o pega el guion de tu anuncio. Define el gancho, los puntos clave de beneficio y la llamada a la acción. HeyGen analiza tu texto para ajustar el tono, el ritmo y la estructura de las escenas, optimizando la entrega para lograr una autenticidad de estilo UGC.
Elige a tu presentador
Explora más de 1.100 presentadores con estilo de creador y elige al que mejor encaje con tu público objetivo. Ajusta la voz, el estilo de interpretación y el fondo para que el anuncio se sienta orgánico y cercano.
Generar y exportar
Renderiza el anuncio final de vídeo UGC. HeyGen sincroniza la presentación del creador, los elementos visuales, los subtítulos y las transiciones, y luego exporta un archivo listo para usar en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube o cualquier gestor de anuncios.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un generador de vídeos UGC y cómo crea anuncios?
Un generador de vídeos UGC utiliza IA para crear anuncios en vídeo que parecen y se sienten como contenido generado por usuarios reales. La versión de HeyGen te permite escribir un guion, elegir entre más de 1.100 presentadores con estilo de creador y generar testimonios, reseñas y anuncios de prueba social con un aspecto auténtico, sin contratar a nadie ni grabar nada.
¿Los anuncios UGC se verán lo suficientemente auténticos como para funcionar bien en redes sociales?
Sí. Los presentadores de HeyGen están diseñados específicamente para el formato UGC, con gestos informales, expresiones naturales y una forma de hablar cercana que imita cómo se expresan los creadores reales frente a la cámara. Combinados con fondos informales y guiones conversacionales, el resultado encaja con la estética orgánica con la que las audiencias interactúan en TikTok, Instagram y Facebook.
¿Cuántas variaciones de anuncios puedo crear a partir de un solo guion?
No hay un límite fijo. Puedes cambiar presentadores, fondos, ganchos y llamadas a la acción para generar tantas variaciones como requiera tu estrategia de testeo. La mayoría de los equipos crean entre 10 y 50 variaciones por concepto en una sola sesión, todas listas para pruebas A/B en las plataformas de anuncios en cuestión de minutos, en lugar de las semanas que exige la producción tradicional de UGC.
¿Puedo añadir mi propio producto al anuncio de vídeo UGC?
Sí. HeyGen es compatible con colocación de producto con IA que te permite mostrar tu producto de forma natural dentro del encuadre del vídeo. También puedes incluir superposiciones de marca, logotipos y fondos personalizados para mantener una alta visibilidad del producto sin perder la autenticidad del contenido creado por el propio creador.
¿Cómo se compara la generación de videos UGC con contratar creadores reales?
Contratar creadores suele costar entre 200 y más de 2.000 dólares por vídeo, implica contratos, envío de productos, rondas de revisión y plazos de entrega de 2 a 4 semanas. HeyGen produce contenido comparable de estilo UGC en cuestión de minutos, por una fracción del coste, con revisiones ilimitadas y la capacidad de escalar a decenas de variaciones al instante. Mantienes el control creativo total sin tener que gestionar relaciones externas.
¿Puedo traducir mis anuncios UGC con mejor rendimiento a otros idiomas?
Por supuesto. HeyGen video translator localiza cualquier anuncio UGC a más de 175 idiomas con clonación de voz natural y sincronización labial. Tu anuncio en inglés con mejor rendimiento puede emitirse en español, alemán, japonés, portugués y más, sin necesidad de volver a grabar ni contratar creadores locales para cada mercado.
¿Qué plataformas y formatos de anuncios admite el generador de vídeos UGC?
HeyGen exporta anuncios UGC en todos los formatos principales: vertical 9:16 para TikTok e Instagram Reels, cuadrado 1:1 para ubicaciones en el feed y horizontal 16:9 para YouTube y display. La exportación está disponible en HD y 4K con subtítulos incrustados, audio limpio y tamaños de archivo optimizados, listos para subir directamente a Meta Ads Manager, TikTok Ads, Google Ads y otras plataformas.
¿HeyGen es gratis para crear anuncios de vídeo UGC?
HeyGen ofrece un plan gratuito sin necesidad de tarjeta de crédito que te permite generar anuncios de vídeo UGC y explorar las funciones principales. Los planes de pago, a partir de 24 $ al mes, desbloquean presentadores adicionales de estilo creador, vídeos de mayor duración, clonación de voz con IA, y acceso a la biblioteca completa de plantillas UGC y opciones de personalización.
¿Puedo usar un generador de vídeos UGC para anuncios de testimonios sin clientes reales?
Sí. Puedes redactar guiones de testimonios basados en las propuestas de valor de tu producto y combinarlos con presentadores de estilo creador diversos para producir anuncios de prueba social. Muchos equipos de marketing de resultados utilizan este enfoque para probar distintos ángulos de mensaje antes de invertir en testimonios de clientes grabados y, después, escalar los conceptos ganadores en todas sus campañas.
¿Cómo puedo hacer que mis anuncios UGC generados con IA destaquen frente a los de la competencia?
Céntrate en crear ganchos potentes en los dos primeros segundos, utiliza guiones que reflejen cómo hablan realmente tus clientes sobre tu producto y prueba varios estilos de presentador con tu público objetivo. HeyGen AI video editor te permite perfeccionar el ritmo, añadir estilos de audio en tendencia y ajustar los elementos visuales para que cada anuncio se sienta nativo en la plataforma donde se publica.
Crea anuncios de vídeo UGC hoy mismo
Genera anuncios de vídeo auténticos con estilo UGC mediante IA. Más de 1.100 avatares de creadores, sin necesidad de influencers.