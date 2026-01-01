Paso 1 Elige tu formato Selecciona una plantilla de anuncio UGC o empieza desde cero. Configura la relación de aspecto, el estilo visual y el tipo de anuncio que quieres producir. El sistema prepara un encuadre informal, iluminación natural y ajustes de presentación al estilo creador.

Paso 2 Escribe tu guion Escribe o pega el guion de tu anuncio. Define el gancho, los puntos clave de beneficio y la llamada a la acción. HeyGen analiza tu texto para ajustar el tono, el ritmo y la estructura de las escenas, optimizando la entrega para lograr una autenticidad de estilo UGC.

Paso 3 Elige a tu presentador Explora más de 1.100 presentadores con estilo de creador y elige al que mejor encaje con tu público objetivo. Ajusta la voz, el estilo de interpretación y el fondo para que el anuncio se sienta orgánico y cercano.