Generador de Influencers con IA – Crea Influencers Virtuales en minutos
Deja de esperar a colaboraciones con influencers o a equipos de producción. Con el Generador de Influencers con IA de HeyGen, puedes crear múltiples variaciones al estilo influencer sin contratar talento.
Prueba ganchos, itera enfoques y escala campañas más rápido que nunca con avatares de IA realistas que actúan como influencers digitales.
Crea vídeos de influencers que detengan el scroll con avatares de IA
Crea contenido al estilo influencer por una fracción del coste, aprovechando el poder del engagement liderado por creadores para impulsar el rendimiento con nuestro generador de vídeos con IA.
Escala tus campañas de influencers con IA
Crea fácilmente contenido de influencers al estilo creador usando avatares de IA. Sube tus guiones y genera videos de influencers auténticos que funcionen en TikTok, Reels y YouTube con nuestro creador de videos con IA.
Probar guiones infinitos para influencers
Realiza pruebas A/B de tus mensajes con influencers utilizando diferentes voces y personalidades. Optimiza las campañas rápidamente en múltiples variaciones de avatares generados por IA, analizando el impacto de los influencers digitales a gran escala.
Genera cientos de influencers de IA
Lanza cientos de personas de influencers de IA sin contratos, sin planificación ni negociaciones. Prueba rostros, voces y tonos para identificar las combinaciones de mayor rendimiento para tu marca.
Sustituye las colaboraciones con influencers sin asumir riesgos
Crea vídeos fiables con estilo de influencer sin depender de creadores, contratos ni plazos. Mantén el control total sobre el mensaje, la seguridad de la marca y la entrega, mientras produces contenido constante bajo demanda con influencers impulsados por IA.
Crea vídeos de influencers con IA en minutos
Elige entre una amplia colección de avatares de influencers de IA o crea un avatar personalizado que se parezca a ti. Perfecto para marcas, agencias y profesionales del marketing que quieran generar vídeos de influencers atractivos sin necesidad de contratar talento.
Por qué los equipos eligen HeyGen Generador de Influencers con IA
Crea contenido al estilo influencer por una fracción del coste, aprovechando el poder del engagement liderado por creadores para impulsar el rendimiento. Genera confianza, prueba ideas y escala campañas con nuestro generador de vídeos de influencers con IA, sin depender de los equipos de producción tradicionales.
Amplia biblioteca de avatares de influencers de IA versátiles
Elige entre más de 1100 avatares realistas de influencers de IA diseñados para diferentes audiencias, estéticas y estilos de campaña. Encuentra el rostro, la voz y la vibra adecuados para tu marca y lanza contenido que se sienta nativo en TikTok, Reels y Shorts.
Opciones específicas del sector
Crea vídeos al estilo influencer adaptados a tu nicho, ya sea moda, retail, comercio electrónico, sector corporativo o creativo. Ajusta rápidamente el tono, la apariencia y la forma de comunicar para conectar con tu audiencia y obtener mejores resultados.
Solución que ahorra tiempo
Olvídate de la coordinación, las regrabaciones y los retrasos de edición. Con avatares de influencers de IA listos para usar, puedes pasar del guion a un vídeo que detiene el scroll en cuestión de minutos, lo que facilita hacer pruebas A/B de enfoques, escalar variaciones y publicar contenido de forma constante.
Crea vídeos de influencers con IA al instante
Crea vídeos al estilo influencer en cuestión de minutos con generador de avatares con IA y nuestras herramientas de IA. Desde la selección del avatar hasta el contenido multilingüe, cada paso está diseñado para ofrecer rapidez y escalabilidad.
Elige tu avatar
Elige entre una biblioteca de avatares de influencers de IA o crea un avatar personalizado que se parezca a ti.
Personaliza con indicaciones
Ajusta la apariencia, la voz, el fondo y el estilo para que se adapten a los objetivos de tu campaña.
Habla cualquier idioma
Traduce tus vídeos de influencers a varios idiomas con voz natural y sincronización labial.
Genera y comparte
Genera y exporta vídeos con estilo de influencer para TikTok, Reels, YouTube Shorts y anuncios.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es un generador de influencers con IA?
Es una plataforma que crea vídeos realistas con estilo de influencer utilizando avatares de IA. HeyGen te permite escribir el guion, personalizar y generar estos vídeos a gran escala.
¿Cómo funciona el Generador de Influencers con IA de HeyGen con las herramientas de IA?
Subes un guion, eliges un avatar de una biblioteca o creas el tuyo propio, y HeyGen produce un vídeo. Los avatares están completamente animados, con sincronización labial realista y gestos naturales, lo que los convierte en influencers de IA consistentes que parecen influencers reales diciendo tus líneas.
¿Puedo crear un avatar de influencer de IA gratis?
Sí, HeyGen ofrece una opción gratuita para empezar. Puedes probar diferentes avatares, generar videos de prueba con influencers de IA y ver cómo funcionan antes de elegir un plan para escalar tus campañas.
¿Se pueden usar los avatares parlantes de IA de HeyGen como influencers?
Sí, pueden. Los avatares están diseñados para actuar como influencers en anuncios, demostraciones de productos, testimonios y publicaciones en redes sociales. Puedes usarlos para sustituir o apoyar a influencers reales, manteniendo el control total de tu contenido y creando influencers de IA que encajen con tu marca.
¿Puedo crear vídeos de influencers con IA en diferentes idiomas?
Sí, puedes crear un influencer de IA con nuestras herramientas. Con HeyGen puedes traducir vídeos a muchos idiomas. La voz y la sincronización labial se mantienen naturales, de modo que tu avatar parece un hablante nativo. Esto hace que las campañas de influencers globales sean sencillas y rentables, permitiéndote crear un influencer de IA que conecte con las audiencias.
¿Hasta qué punto se pueden personalizar los influencers de IA?
Son muy flexibles. Puedes cambiar su aspecto, estilo, voz y fondo. Tanto si quieres un portavoz corporativo, un creador de estilo de vida o una persona joven con estilo TikTok, puedes ajustar al influencer para que encaje con tu marca.
¿Quién utiliza influencers de IA?
Marcas, agencias, especialistas en marketing y vendedores utilizan influencers de IA para crear contenido rápido y escalable. Son útiles para cualquiera que necesite vídeos de influencers de forma constante sin depender de colaboraciones costosas o difíciles de gestionar, gracias a nuestras soluciones de IA personalizadas.
¿Cómo añado movimiento a mi avatar de influencer?
El movimiento es automático, lo que facilita generar rápidamente influencers de IA ultrarrealistas. El avatar mueve la cara, la boca y el cuerpo para ajustarse al guion. También puedes elegir distintos estilos y tonos para que el influencer resulte más expresivo, utilizando nuestras herramientas de IA.
¿Dónde puedo encontrar estilos de influencers de IA prediseñados usando indicaciones de texto?
HeyGen cuenta con una amplia biblioteca de avatares prediseñados que parecen influencers de muchos nichos, lo que te permite generar influencers de IA ultrarrealistas. Puedes elegir uno que encaje con tu marca o diseñar tu propia persona de influencer personalizada.
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