Las integraciones en HeyGen te ayudan a conectar tu flujo de trabajo de creación de vídeos con las herramientas que ya utilizas a diario. Al vincular HeyGen con plataformas como Canva, Adobe Express, HubSpot y otras, puedes crear, personalizar y distribuir vídeos sin tener que ir cambiando entre varias aplicaciones. Gracias a las integraciones, puedes incorporar los avatares y voces de HeyGen en tus diseños, automatizar campañas de vídeo personalizadas, agilizar la colaboración y escalar la producción de vídeo en los flujos de trabajo de marketing, ventas, formación y educación. Las integraciones están diseñadas para ahorrar tiempo, reducir el trabajo manual y facilitar la transformación de contenido y datos existentes en vídeos de alta calidad.