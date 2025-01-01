HeyGen se integra con Canva para que la creación de vídeos sea más rápida y accesible. Con esta integración, puedes incorporar avatares y vídeos de HeyGen directamente en tus diseños de Canva, combinando vídeos de IA realistas con las sencillas y colaborativas herramientas de diseño de Canva.
Conectar HeyGen con Canva
Empieza abriendo tu panel de HeyGen y haciendo clic en Integraciones. Busca la integración con Canva y haz clic para conectarla. Esto vincula tu cuenta de HeyGen con Canva, lo que te permite acceder a las funciones de HeyGen directamente dentro de tu flujo de trabajo de diseño en Canva.
Añade contenido de HeyGen a tu diseño de Canva
Una vez conectado, abre tu diseño en Canva. Desde ahí, puedes incorporar HeyGen a tu proyecto añadiendo un avatar, insertando tu guion y eligiendo una voz que encaje con tu mensaje. A medida que tu vídeo con avatar va tomando forma, puedes seguir perfeccionando la composición, los elementos visuales y el estilo general utilizando las herramientas de diseño de Canva.
Exporta y comparte tu vídeo
Cuando estés satisfecho con el resultado final, haz clic en Compartir en la esquina superior derecha de Canva y selecciona Descargar. Tu vídeo con avatar ya está listo para compartirse donde quieras.