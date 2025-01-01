Home Academy Avatares

Los avatares son el núcleo de la creación de vídeos en HeyGen. Son los presentadores en pantalla que dan vida a tu mensaje, tanto si estás creando un gemelo digital, generando un avatar con IA o trabajando con una de las opciones prediseñadas de HeyGen. En este conjunto de tutoriales, veremos cómo crear y trabajar con avatares de formas más avanzadas y flexibles. Aprenderás a generar un avatar usando IA, a intercambiar caras para adaptar los avatares a distintos casos de uso y a colocar productos directamente en tus vídeos con avatares para crear escenas más atractivas y ricas en contexto. A lo largo del proceso, verás cómo estas herramientas encajan de forma natural en tu flujo de trabajo, ayudándote a personalizar tus vídeos sin tener que empezar desde cero cada vez.