La función Marca en HeyGen te ayuda a mantener todos tus vídeos coherentes, tanto visual como verbalmente, sin importar quién los cree o en cuántos idiomas trabajes. Reúne todas las normas de tu marca en un solo lugar, para que tu contenido siempre tenga un aspecto profesional y suene como debe. Con Marca, puedes gestionar tu identidad visual mediante los Kits de Marca y controlar cómo se pronuncian o traducen los términos clave usando el Glosario de Marca. Juntas, estas herramientas facilitan la aplicación de logotipos, colores, tipografías, recursos multimedia y reglas de lenguaje en todos los proyectos, garantizando que tus vídeos se mantengan alineados con la marca a gran escala y entre distintos equipos.