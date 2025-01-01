Home Academy Integraciones Integrarse con Adobe

Aprende a integrar Adobe Express con HeyGen para pasar sin esfuerzo del diseño creativo a un vídeo dinámico impulsado por IA. Tanto si eres un profesional de marketing puliendo una campaña, un diseñador creando contenido o un creador que busca escalar, esta integración te ayuda a mantenerlo todo dentro de un proceso unificado y fluido.

Configurar la integración

Desde tu panel de HeyGen, ve a Aplicaciones y abre Integraciones, luego selecciona el complemento de Adobe Express. Se te pedirá que inicies sesión en tu cuenta de Adobe o que crees una si aún no tienes una.

Una vez que hayas iniciado sesión en Adobe Express, si no se te dirige automáticamente al complemento de HeyGen, haz clic en Complementos en la navegación de la izquierda. Busca HeyGen y haz clic en Añadir para instalar el complemento. Después de la instalación, HeyGen estará disponible directamente dentro de Adobe Express.

Añade un avatar y crea tu vídeo

Empieza seleccionando el avatar que quieres usar. Después, añade tu guion. Haz clic en Texto en la sección Añadir tu guion y luego pega un guion que ya hayas escrito o escribe uno directamente en el editor.

Después de añadir tu guion, elige una voz. Primero, selecciona el idioma y el género que coincidan con tu avatar. A continuación verás varias opciones de voz con diferentes tonos, niveles de energía y estilos. Elige la que mejor se adapte a tu mensaje.

Si prefieres usar tu propio audio, haz clic en Audio y sube un archivo desde tu dispositivo. Los formatos compatibles incluyen MP3, M4A y WAV.

Genera y añade el vídeo a tu diseño

Cuando todo esté listo, haz clic en Generar tu vídeo y deja que HeyGen se encargue del resto. Cuando el vídeo haya terminado, haz clic en Añadir al diseño.

Ahora puedes arrastrar y colocar el vídeo en cualquier parte de tu lienzo de Adobe Express.

Personaliza y finaliza tu proyecto

Con el vídeo añadido, puedes personalizar por completo tu diseño utilizando las herramientas de Adobe Express. Añade música de archivo, texto, gráficos y otros elementos de diseño para mejorar tu composición.

Si quieres incluir varios vídeos de avatar, simplemente repite los mismos pasos para generar y añadir más clips de HeyGen.

Cuando tu proyecto esté terminado, podrás descargarlo o compartirlo directamente. Si decides compartir un enlace, podrás controlar el acceso o hacerlo disponible para cualquiera que tenga dicho enlace.