Willkommen zu Ihrem KI-Video-Marketing-Startleitfaden

Sie möchten mehr Videoinhalte erstellen, fühlen sich aber durch begrenzte Zeit, Budget oder Produktionsressourcen ausgebremst? Damit sind Sie nicht allein. Die gute Nachricht: Mit HeyGen können Sie Videos produzieren, die sogar besser aussehen als herkömmliche Produktionen – und das bei einem Bruchteil der Kosten und des Zeitaufwands.

Dieser Leitfaden richtet sich an Marketer, die ihre Strategie mit KI-Video auf das nächste Level heben möchten. Sie erfahren, wie Sie von der Idee zur Kampagne gelangen und hochwertige, skalierbare Inhalte erstellen – ganz ohne Kameras, Studios oder On‑Screen‑Talente.

Verpassen Sie nicht die praktische Übung zur Videoproduktion im Abschnitt So erstellen Sie Ihr erstes Video. Sie wurde entwickelt, damit Sie durch Ausprobieren lernen und schnell auf den neuesten Stand kommen!

Wichtigste Anwendungsfälle: So nutzen Marketer HeyGen

HeyGen ist mehr als nur ein Videotool. Es ist eine kreative Engine, entwickelt für Marketer, die schnell arbeiten, Inhalte skalieren und Ergebnisse erzielen müssen, ohne Abstriche bei der Qualität zu machen. Von Influencer-Anzeigen bis hin zu Onboarding-Flows – so nutzen Marketer in allen Bereichen HeyGen, um wirkungsstarke Videos in großem Umfang zu erstellen.