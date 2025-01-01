Home Academy Integraciones Integrarse con Hubspot

Integrarse con Hubspot

Los compradores de hoy esperan algo más que mensajes genéricos. La personalización sencilla, como incluir el nombre de pila en un correo electrónico, ya no llama la atención. El vídeo cambia eso. Cuando se hace bien, capta la atención, genera confianza y provoca acción. El problema es que la producción de vídeo tradicional no es escalable para campañas personalizadas. Ahí es donde entra en juego la integración de HeyGen con HubSpot.

Al conectar HeyGen con HubSpot, puedes generar automáticamente vídeos personalizados en cuestión de minutos, sin necesidad de grabar, editar ni contar con un equipo de producción. Estos vídeos pueden utilizarse a lo largo de todo el embudo, desde la prospección de ventas y la nutrición de leads hasta la incorporación de clientes, los seguimientos y la adopción del producto.

Instala la aplicación HeyGen en HubSpot

Empieza instalando la aplicación HeyGen desde el Marketplace de HubSpot. Durante la instalación, HubSpot te pedirá permiso para ver y gestionar los datos de CRM. Esto permite que HeyGen genere vídeos utilizando la información de contacto almacenada en HubSpot.

Como parte de la configuración, se añaden dos propiedades personalizadas de contacto. Una almacena la URL de la página de compartición del vídeo de HeyGen y la otra almacena la URL de un GIF de vista previa. Estas propiedades se utilizan para incrustar vídeos personalizados directamente en los correos electrónicos.

También se crea una lista de contactos activa. De forma predeterminada, esta lista incluye todos los contactos de marketing. Cualquier contacto añadido a esta lista pasa a ser apto para la generación de vídeos personalizados.

También verás una plantilla de correo electrónico de marketing creada para ti. Este correo incluye el módulo HTML obligatorio que hace referencia a las propiedades de vídeo y GIF de HeyGen. El correo no se publica de forma predeterminada, por lo que tendrás que revisarlo y completar todos los campos necesarios antes de enviarlo.

Comprender el flujo de trabajo de HubSpot

Durante la instalación se crea un flujo de trabajo llamado «Generar vídeo de HeyGen para un contacto». Este flujo de trabajo gestiona la creación y el envío de vídeos, y se inicia en estado inactivo.

El primer paso del flujo de trabajo es la inscripción. Cualquier contacto añadido a la lista activa se inscribe automáticamente.

El segundo paso es la generación de vídeo. Aquí es donde HeyGen crea un vídeo personalizado para cada contacto y actualiza las propiedades personalizadas con el enlace del vídeo y la vista previa en GIF. Este paso requiere configuración antes de poder ejecutarse.

El tercer paso se encarga de los errores. Si la generación del vídeo falla, el flujo de trabajo termina de forma controlada. Si tiene éxito, el flujo de trabajo continúa y envía el correo electrónico de marketing que incluye el vídeo personalizado.

Configurar la generación de vídeo

Para finalizar la configuración, abre la acción de generación de vídeo dentro del flujo de trabajo. En el panel de la acción, pega tu token de API de HeyGen. Puedes encontrar este token en la configuración de tu cuenta de HeyGen, en la pestaña API.

Una vez añadido el token, HubSpot cargará tus plantillas disponibles de HeyGen. Selecciona la plantilla que quieras usar. Si tu plantilla incluye variables, asigna cada una a la propiedad de contacto correspondiente en HubSpot.

Las variables más habituales incluyen el nombre, la empresa o la ubicación. Al asignar estos campos, el vídeo puede rellenarse dinámicamente con los datos de cada registro de contacto. Si tu plantilla utiliza menos variables de las disponibles, puedes dejar en blanco los campos que no se usen.

Si aún no tienes una plantilla, crea una en HeyGen antes de volver a HubSpot.

Publicar y lanzar

Una vez que todo esté configurado, publica el flujo de trabajo y el correo electrónico de marketing. A partir de ese momento, cada nuevo contacto que se añada a la lista activa generará automáticamente un vídeo personalizado y lo recibirá por correo electrónico.