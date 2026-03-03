HeyGen Academy
Empieza a crear con HeyGen
Aprende a crear vídeos de IA profesionales en cuestión de minutos con tutoriales prácticos y sencillos, directamente en HeyGen.
Explore the Academy
Descripción general de la plataforma
Familiarízate con el panel de HeyGen y la navegación principal para que puedas configurar tu cuenta con confianza y empezar a crear
Rutas de creación de vídeos
Todo empieza con el botón Crear, que ofrece varias formas de comenzar, cada una diseñada para un flujo de trabajo diferente.
Empieza a crear vídeos con IA
Descubre cómo empresas como la tuya escalan la creación de contenido y aceleran su crecimiento con el vídeo de IA más innovador.