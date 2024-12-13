Erstellen Sie ein fesselndes 30-sekündiges Zoo-Promo-Videoerlebnis, das für Familien mit kleinen Kindern konzipiert ist und die verspielten Streiche der Zoo-Tiere zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und verspielt sein, ergänzt durch fröhliche Musik und eine freundliche, ermutigende Erzählung, die mühelos mit HeyGens Voiceover-Generierung zum Leben erweckt wird, um besondere Veranstaltungen und niedliche Kreaturen hervorzuheben.

Video Generieren