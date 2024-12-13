Erstelle ein fesselndes 45-Sekunden-Werbevideo für eingefleischte Wrestling-Fans auf sozialen Medien, das ein hypothetisches 'Traummatch' mit intensiver visueller Erzählung präsentiert. Das Video sollte einen rauen, filmischen visuellen Stil mit dramatischer Beleuchtung und eindrucksvollen Soundeffekten annehmen und HeyGens Sprachgenerierung nutzen, um eine kraftvolle, raue Erzählung zu schaffen, die die Spannung und Rivalitäten anheizt und es wirken lässt, als wäre es eine echte Wrestling-Promo aus einem KI-Wrestling-Promo-Generator.

Video erstellen