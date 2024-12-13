HeyGen sorgt für Markenkonsistenz in Ihren Social-Media-Videos mit robusten Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre benutzerdefinierten Farben zu integrieren. Nutzen Sie unsere umfangreiche Medienbibliothek und passen Sie Videos einfach an verschiedene Seitenverhältnisse für verschiedene Plattformen an, um ein poliertes und professionelles Erscheinungsbild für alle Ihre Social-Media-Inhalte zu gewährleisten.