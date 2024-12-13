Workshop-Lernvideo-Ersteller: Erstellen Sie ansprechende Schulungen

Beschleunigen Sie Lernen und Entwicklung, indem Sie Ihre Skripte in professionelle Schulungsvideos mit AI-Sprachgenerierung verwandeln.

375/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein fesselndes 45-sekündiges Erklärvideo, das die Leistungsfähigkeit eines AI-Videogenerators für Fachexperten demonstriert. Dieses Video sollte einen dynamischen, animierten visuellen Stil mit schnellen Szenenwechseln aus HeyGens Vorlagen & Szenen annehmen und eine freundliche, selbstbewusste Stimme verwenden, die mit HeyGens Sprachgenerierung erstellt wurde, um komplexe Themen zu vereinfachen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Video für HR- und Schulungsabteilungen, das sich auf die Verbesserung der Mitarbeiter-Einarbeitung und des gesamten Lern- und Entwicklungsprozesses konzentriert. Das Video sollte einen warmen, einladenden visuellen Stil haben, mit diversen AI-Avataren, die wichtige Informationen präsentieren, und HeyGens AI-Avatare und automatische Untertitel verwenden, um Zugänglichkeit und Behaltensquote für alle neuen Mitarbeiter zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Video für Produktschulungen, das effektives technisches Training mit HeyGen zur Erstellung von Videos hervorhebt. Verwenden Sie einen klaren, instruktiven visuellen Stil mit spezifischen visuellen Hinweisen aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, gepaart mit einer direkten und klaren Erzählung, die leicht für verschiedene Plattformen anpassbar ist, indem Sie HeyGens Größenanpassung & Exportfunktion nutzen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Workshop-Lernvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Workshop- und Schulungsvideos mit AI. Verwandeln Sie Skripte in dynamische Lerninhalte, um Ihr Team zu schulen und einzuarbeiten.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie eine professionelle Vorlage aus der Bibliothek auswählen oder mit einer leeren Leinwand starten, um Ihr Workshop-Lernvideo zu gestalten, indem Sie verfügbare Vorlagen und Szenen nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Inhalts-Skript hinzu
Fügen Sie Ihr Lernskript in den Texteditor ein. Unsere AI wird Ihren Text in ein dynamisches Video verwandeln, indem sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzt.
3
Step 3
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Verbessern Sie Ihre Schulungsvideos, indem Sie aus einer Vielzahl realistischer AI-Avatare wählen, um Ihre Inhalte klar und ansprechend zu präsentieren.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihr poliertes Workshop-Lernvideo und exportieren Sie es im gewünschten Seitenverhältnis und Format, bereit zur Verteilung als Schulungsvideos.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen für besseres Verständnis

.

Verwandeln Sie komplexe Themen wie technisches Training in klare, verständliche Videos, um das Verständnis zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos für Unternehmen vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Unternehmen, mühelos hochwertige Schulungsvideos mit seinem fortschrittlichen AI-Videogenerator zu erstellen. Durch die Umwandlung von Text in Video mit AI-Avataren und professionellen AI-Sprachübertragungen vereinfacht HeyGen den gesamten Produktionsprozess für Lernen und Entwicklung. Diese benutzerfreundliche Oberfläche macht die komplexe Videoproduktion für jeden zugänglich.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen zur Entwicklung ansprechender Lerninhalte?

HeyGen bietet leistungsstarke AI-Funktionen, darunter anpassbare AI-Avatare und realistische AI-Sprachübertragungen, um ansprechende Lerninhalte zu entwickeln. Sie können Ihre Skripte einfach in dynamische animierte Videos oder Erklärvideos verwandeln, um die Wissensspeicherung zu verbessern. Diese Plattform nutzt AI, um Videos zu erstellen, die fesseln und informieren.

Ist HeyGen geeignet für die Erstellung umfassender Mitarbeiter-Einarbeitungs- und L&D-Inhalte?

Absolut, HeyGen ist ein idealer Schulungsvideo-Ersteller für die Entwicklung umfassender Mitarbeiter-Einarbeitungs- und L&D-Inhalte. Sein robustes Set an Vorlagen und Branding-Kontrollen ermöglicht es L&D-Teams, schnell konsistente und professionelle technische Schulungsvideos zu produzieren. HeyGen unterstützt effektive Lern- und Entwicklungsinitiativen.

Kann HeyGen bei der effizienten Erstellung maßgeschneiderter Workshop-Lernvideos helfen?

Ja, HeyGen ermöglicht die effiziente Erstellung maßgeschneiderter Workshop-Lernvideos, indem es Nutzern erlaubt, ihre Workshop-Materialien in ansprechende Videoformate zu verwandeln. Mit Optionen für AI-Avatare, verschiedene Szenen und Branding-Kontrollen können Sie Ihre Inhalte an spezifische Lernziele anpassen. HeyGen hilft Ihnen, Videos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo