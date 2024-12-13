Workshop-Lernvideo-Generator: Schnelle, KI-gestützte Schulung

Produzieren Sie professionelle Schulungsvideos schneller für Mitarbeiter-Onboarding und Lernen. Nutzen Sie realistische KI-Avatare, um Ihre Bildungsinhalte ansprechender und effektiver zu gestalten.

450/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, prägnantes Tutorial-Video für bestehende Software-Nutzer, das eine spezifische neue Funktion erklärt. Der visuelle Ansatz sollte sauber und funktional sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Anmerkungen, begleitet von einer ruhigen, instruktiven Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um effizient das grundlegende Videomaterial aus Ihrem detaillierten Funktionsleitfaden zu erstellen und Ihre Wissensaustauschbemühungen zu optimieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine 30-sekündige dynamische Einführung für ein Online-Kursmodul, das das Interesse potenzieller Studenten wecken soll. Visuell sollte dies modernes, ansprechendes Grafikdesign und Textanimationen enthalten, gepaart mit einer energischen und autoritativen Stimme. Verwenden Sie HeyGens Voiceover-Generierung, um schnell hochwertige Erzählungen zu produzieren, sodass Sie sich auf die Bildungs-Videoproduktion konzentrieren können, ohne externe Sprecher zu benötigen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 50-sekündiges Informationsvideo, das ein komplexes wissenschaftliches Konzept für ein allgemeines Publikum, insbesondere K-12-Schüler, aufschlüsselt. Der visuelle Stil sollte reich an relevanten Bildern und kurzen Videoclips sein, präsentiert in einem neutralen, informativen Ton. Verbessern Sie die Erzählweise des Videos, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung für vielfältige visuelle Inhalte integrieren, um sicherzustellen, dass Ihr Vorlesungsvideo-Generator sowohl ansprechend als auch lehrreich ist.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie man Workshop-Lernvideos erstellt

Verwandeln Sie Ihre Workshop-Inhalte in ansprechende Schulungsvideos mit KI-Avataren, dynamischen Vorlagen und leistungsstarken Branding-Tools, um Ihr Lernen und Ihre Entwicklung zu optimieren.

1
Step 1
Mit einer Vorlage erstellen
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Bibliothek professionell gestalteter "Vorlagen" auswählen, um schnell Ihre Inhalte zu strukturieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen "KI-Avatar" auswählen, der Ihre Workshop-Inhalte präsentiert und Ihr Material zum Leben erweckt.
3
Step 3
Branding-Elemente hinzufügen
Wenden Sie Ihre einzigartigen "Branding-Tools" mit benutzerdefinierten Logos und Farben an, um sicherzustellen, dass Ihr Video mit der Identität Ihrer Organisation übereinstimmt.
4
Step 4
Voiceovers generieren und exportieren
Erstellen Sie natürliche "KI-Voiceovers" für Ihr Skript. Sobald es fertig ist, exportieren Sie Ihr Video für eine einfache Verteilung und Wirkung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Bildungsinhalte

.

Vereinfachen Sie komplexe Themen für die Bildungs-Videoproduktion mit HeyGens KI-Videogenerator, um das Verständnis und den Wissensaustausch zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Workshop-Lernvideos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher KI-Videogenerator, der es Ihnen ermöglicht, mühelos Text in überzeugende Schulungsvideos und umfassende Online-Kurse zu verwandeln. Es nutzt professionelle KI-Avatare und KI-Voiceovers, um Ihre Bildungs-Videoproduktion für Lern- und Entwicklungsinitiativen erheblich zu vereinfachen.

Kann HeyGen realistische KI-Avatare für Bildungsinhalte erstellen?

Ja, HeyGen bietet die Möglichkeit, vielfältige und realistische KI-Avatare zu erstellen, die das visuelle Engagement Ihrer Bildungs- und Tutorial-Videos erheblich steigern. Diese hochwertigen KI-Avatare erwecken Ihre Skripte effektiv zum Leben und machen den Wissensaustausch dynamischer.

Welche Funktionen bietet HeyGen für eine effiziente Videoproduktion?

HeyGen ist auf Effizienz ausgelegt und bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen und Szenen sowie leistungsstarke Text-zu-Video-Konvertierungsfunktionen, um die Videoproduktion zu beschleunigen. Dies macht es zu einer idealen Lösung für die schnelle Erstellung hochwertiger Materialien für das Mitarbeiter-Onboarding und umfassende Schulungsvideos.

Ist es möglich, das Branding innerhalb von HeyGen-Videos anzupassen?

Absolut, HeyGen enthält robuste Branding-Tools, mit denen Sie Elemente wie Logos und Farben steuern können, um sicherzustellen, dass Ihre Schulungsvideos und Vorlesungsvideo-Generator-Inhalte nahtlos mit der Identität Ihrer Organisation übereinstimmen. Dies gewährleistet eine konsistente und professionelle Bildungs-Videoproduktion über alle Ihre Materialien hinweg.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo