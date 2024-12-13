Ersteller von Schulungsvideos am Arbeitsplatz: Erstellen Sie ansprechende Inhalte
Erstellen Sie sofort fesselnde Mitarbeiterschulungsvideos mit AI-Avataren, um Ihre L&D-Teams zu begeistern.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für alle bestehenden Mitarbeiter, das eine neue "Arbeitsplatzprozesse"- oder Richtlinienaktualisierung erklärt. Der visuelle Stil sollte ansprechend und dynamisch sein, indem "AI-Avatare" verwendet werden, um Informationen klar zu präsentieren, und "Untertitel" genutzt werden, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu gewährleisten. Der Ton sollte informativ mit einem professionellen, aber zugänglichen Ton sein, um komplexe Informationen für das gesamte Team verständlich zu machen.
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges "Compliance-Training"-Update-Video, ideal, um wichtige Informationen schnell an alle Mitarbeiter zu verbreiten. Die visuelle Präsentation sollte direkt und markenkonform sein, indem HeyGens "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" genutzt wird, um relevante visuelle Inhalte hinzuzufügen, effizient erstellt mit "Text-zu-Video aus Skript". Ein autoritativer, aber zugänglicher Audiostil wird sicherstellen, dass die Botschaft ernst genommen wird, aber dennoch ansprechend für den "Schulungsvideo-Ersteller" bleibt.
Erstellen Sie einen 90-sekündigen "Technischen Trainings"-Ausschnitt, der dazu dient, Mitarbeiter durch eine neue Softwarefunktion oder ein neues Tool zu führen. Das Video benötigt einen schrittweisen visuellen Ansatz, bei dem ein "AI-Avatar" die Aktionen klar demonstriert, mit der Flexibilität von "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte" für eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen. Der Ton sollte detailliert und erklärend sein, in einem ruhigen und gemessenen Tempo geliefert, um ein umfassendes Verständnis für diejenigen zu gewährleisten, die "Schulungsvideos erstellen" möchten.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Schulungsengagement und die Behaltensquote mit AI.
Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die das Lernen und die Wissensbehaltung der Mitarbeiter erheblich verbessern.
Erstellen Sie mehr Kurse und erreichen Sie mehr Lernende weltweit.
Beschleunigen Sie die Inhaltserstellung, um ein breiteres Spektrum an Schulungskursen zu entwickeln und effektiv alle Mitarbeiter weltweit zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos am Arbeitsplatz vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, schnell Schulungsvideos mit einem fortschrittlichen AI-Video-Generator zu erstellen. Unsere Plattform verwandelt Skripte in ansprechende Videoinhalte mit AI-Avataren und Sprachüberlagerungen, was den Prozess der Produktion hochwertiger Schulungsvideos am Arbeitsplatz erheblich vereinfacht.
Welche Vorteile bieten AI-Avatare für Mitarbeiterschulungsvideos mit HeyGen?
HeyGens AI-Avatare bieten eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz für Ihre Mitarbeiterschulungsvideos. Diese AI-gestützten Moderatoren können ansprechende Inhalte mit natürlichen Sprachüberlagerungen liefern, wodurch Ihre Schulungen dynamischer und skalierbarer werden, ohne dass traditionelle Videoproduktion erforderlich ist.
Bietet HeyGen Werkzeuge für L&D-Teams, um schnell bedarfsgerechte Schulungsvideos zu produzieren?
Absolut. HeyGen ist ein effizienter Online-Videoersteller, der für L&D-Teams entwickelt wurde, um mit Leichtigkeit bedarfsgerechte Schulungsvideos zu produzieren. Mit anpassbaren Vorlagen und intuitiven Videobearbeitungsfunktionen können Sie schnell effektive Schulungsinhalte erstellen und verteilen.
Kann HeyGen bei der Entwicklung umfassender technischer Schulungsmodule helfen?
Ja, HeyGen ist ein idealer Schulungsvideoersteller für die Entwicklung umfassender technischer Schulungsinhalte. Mit Funktionen wie Bildschirmaufzeichnung, AI-Sprachüberlagerungen und der Möglichkeit, detaillierte Anleitungs-Videos zu integrieren, hilft HeyGen Ihnen, klare und effektive Bildungsressourcen für komplexe Themen zu produzieren.