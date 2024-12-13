Generator für Schulungsvideos am Arbeitsplatz: Erstellen Sie ansprechende L&D-Inhalte

Erstellen Sie ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit lebensechten AI-Avataren und optimieren Sie die Produktion für L&D-Teams.

Entwerfen Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Onboarding-Modul für neue Mitarbeiter, das sich an L&D-Teams richtet und einen professionellen und ansprechenden visuellen Stil mit klarer Erzählung bietet, einfach erstellt durch Eingabe Ihres Skripts zur Erstellung einer Text-zu-Video-Präsentation.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Compliance-Update für bestehende Mitarbeiter, das sich an Compliance-Beauftragte richtet und einen modernen und interaktiven visuellen Stil nutzt, präsentiert von einem AI-Avatar, der die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen zeigt, um wichtige Informationen zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein detailliertes 90-Sekunden-Video für technisches Training, das ein neues Software-Feature für technische Teams erklärt, mit einem klaren, schrittweisen visuellen Stil und animierten Grafiken, mühelos zusammengestellt mit HeyGens großer Auswahl an Vorlagen und Szenen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie eine einladende 30-Sekunden-Einführung in die Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter, gedacht für HR-Abteilungen, mit einer informativen und menschlichen Stimme, ermöglicht durch HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Schulungsvideos am Arbeitsplatz funktioniert

Produzieren Sie schnell hochwertige, ansprechende Schulungsvideos für Ihre L&D-Teams und Mitarbeiter mit unserer AI-Videoplattform und optimieren Sie Ihren Inhaltserstellungsprozess.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung oder dem Einfügen Ihres Schulungsinhalts-Skripts. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video aus Skripten, um Ihren Text sofort in ansprechende Videoszenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft zu übermitteln. Diese Funktion verbessert das Engagement und die Personalisierung in Ihren Schulungsmodulen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Elemente hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit professionellen Voiceovers, Hintergrundmusik und dynamischen Szenen. Unsere Voiceover-Generierung sorgt für eine klare und wirkungsvolle Erzählung für Ihr Publikum.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Schulungsvideo und exportieren Sie es in verschiedenen Formaten, die für Ihr LMS oder interne Plattformen geeignet sind. Unsere Plattform unterstützt nahtloses Größenverhältnis-Resizing und Exporte für eine optimale Bereitstellung.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Compliance- und technische Schulungen

Verwandeln Sie komplexe Compliance-Vorschriften und technische Anweisungen in klare, ansprechende AI-generierte Videolektionen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, mühelos hochwertige Schulungsvideos mit AI zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und unser fortschrittlicher AI-Videogenerator verwandelt es in ein professionelles Video mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren AI-Voiceovers, was Ihren Videoerstellungsprozess erheblich beschleunigt.

Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Videoinhalte?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle, sodass Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, Voiceovers anpassen und eine große Auswahl an Vorlagen und Szenen nutzen können. Sie können auch das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren, um sicherzustellen, dass alle Ihre AI-generierten Videos ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild haben.

Ist die Videoerstellung mit HeyGen für Benutzer ohne Bearbeitungskenntnisse zugänglich?

Absolut. HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass jeder ohne vorherige Bearbeitungskenntnisse zum Schulungsvideoersteller werden kann. Unsere intuitive AI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videoinhalte direkt aus Text zu generieren, wodurch professionelle Videoproduktion für jeden in Ihrem Team zugänglich wird.

Wie verbessern HeyGens AI-Avatare die Informationsvermittlung?

HeyGens realistische AI-Avatare fungieren als ansprechende Präsentatoren, die Ihre Botschaft mit synchronisiertem Audio und lebensechten Ausdrücken übermitteln. Sie verwandeln statische Skripte in dynamische, AI-generierte Videos, die Mitarbeiterschulungen und andere Informationsinhalte fesselnder und für die Zuschauer leichter verständlich machen.

