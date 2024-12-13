Generator für Schulungsvideos am Arbeitsplatz: Erstellen Sie ansprechende L&D-Inhalte
Erstellen Sie ansprechende Mitarbeiterschulungsvideos mit lebensechten AI-Avataren und optimieren Sie die Produktion für L&D-Teams.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Compliance-Update für bestehende Mitarbeiter, das sich an Compliance-Beauftragte richtet und einen modernen und interaktiven visuellen Stil nutzt, präsentiert von einem AI-Avatar, der die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen zeigt, um wichtige Informationen zu vermitteln.
Produzieren Sie ein detailliertes 90-Sekunden-Video für technisches Training, das ein neues Software-Feature für technische Teams erklärt, mit einem klaren, schrittweisen visuellen Stil und animierten Grafiken, mühelos zusammengestellt mit HeyGens großer Auswahl an Vorlagen und Szenen.
Gestalten Sie eine einladende 30-Sekunden-Einführung in die Unternehmenskultur für neue Mitarbeiter, gedacht für HR-Abteilungen, mit einer informativen und menschlichen Stimme, ermöglicht durch HeyGens fortschrittliche Voiceover-Generierung.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Verbessern Sie das Engagement in der Mitarbeiterschulung.
Nutzen Sie AI-gestützte Videos, um das Engagement und die Wissensspeicherung in allen Mitarbeiterschulungsprogrammen erheblich zu steigern.
Skalieren Sie Schulung und Einarbeitung global.
Entwickeln und implementieren Sie umfangreiche Schulungskurse und Einarbeitungsmaterialien effizient für eine globale Belegschaft.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen die Erstellung ansprechender Schulungsvideos vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es L&D-Teams, mühelos hochwertige Schulungsvideos mit AI zu erstellen. Geben Sie einfach Ihr Skript ein, und unser fortschrittlicher AI-Videogenerator verwandelt es in ein professionelles Video mit realistischen AI-Avataren und anpassbaren AI-Voiceovers, was Ihren Videoerstellungsprozess erheblich beschleunigt.
Welche kreativen Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Videoinhalte?
HeyGen bietet umfangreiche kreative Kontrolle, sodass Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, Voiceovers anpassen und eine große Auswahl an Vorlagen und Szenen nutzen können. Sie können auch das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren, um sicherzustellen, dass alle Ihre AI-generierten Videos ein konsistentes, professionelles Erscheinungsbild haben.
Ist die Videoerstellung mit HeyGen für Benutzer ohne Bearbeitungskenntnisse zugänglich?
Absolut. HeyGen ist benutzerfreundlich gestaltet, sodass jeder ohne vorherige Bearbeitungskenntnisse zum Schulungsvideoersteller werden kann. Unsere intuitive AI-Videoplattform ermöglicht es Ihnen, ansprechende Videoinhalte direkt aus Text zu generieren, wodurch professionelle Videoproduktion für jeden in Ihrem Team zugänglich wird.
Wie verbessern HeyGens AI-Avatare die Informationsvermittlung?
HeyGens realistische AI-Avatare fungieren als ansprechende Präsentatoren, die Ihre Botschaft mit synchronisiertem Audio und lebensechten Ausdrücken übermitteln. Sie verwandeln statische Skripte in dynamische, AI-generierte Videos, die Mitarbeiterschulungen und andere Informationsinhalte fesselnder und für die Zuschauer leichter verständlich machen.