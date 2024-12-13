Produzieren Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für neue Mitarbeiter in einem Produktionswerk, das die wesentlichen Sicherheitsmaßnahmen beim Betrieb von Maschinen zeigt. Das Video sollte einen klaren, informativen visuellen Stil haben, in dem AI-Avatare die korrekten Verfahren demonstrieren, ergänzt durch eine freundliche, autoritative Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erstellt wurde, um komplexe Anweisungen leicht verständlich zu machen.

Video Generieren