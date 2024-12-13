Arbeitsplatz-Orientierungsvideo-Ersteller: Müheloses Mitarbeiter-Onboarding

Vereinfachen Sie die Integration neuer Mitarbeiter und steigern Sie das Engagement mit unseren leistungsstarken AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Video, um die Unternehmenskultur zu präsentieren und wesentliche Arbeitsprozesse für neue Mitarbeiter in einer hybriden Belegschaft effektiv zu kommunizieren. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen und Szenen für einen dynamischen visuellen Stil, der energische Teamaufnahmen mit klaren grafischen Überlagerungen kombiniert, begleitet von einer lebhaften Erzählung und einem inspirierenden Soundtrack.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 90-sekündiges Schulungsvideo für alle Mitarbeiter, das einen komplexen Arbeitsprozess Schritt für Schritt erklärt. Der visuelle Stil sollte sehr instruktiv und klar sein, mit Bildschirmaufnahmen und animierten Hervorhebungen, unterstützt von einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme. Stellen Sie sicher, dass das Video HeyGens Untertitel für maximale Klarheit und Zugänglichkeit enthält.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein wirkungsvolles 30-sekündiges Werbevideo für HR-Teams, das zeigt, wie HeyGen das Onboarding vereinfachen und die Mitarbeiterbindung steigern kann. Der visuelle Stil sollte professionell und überzeugend sein, mit dynamischen Textanimationen und prägnanten Infografiken, angetrieben von einer selbstbewussten Stimme, die über HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird, untermalt von einem energetischen, motivierenden Score.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Arbeitsplatz-Orientierungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und informative Mitarbeiter-Onboarding-Videos, um neue Mitarbeiter willkommen zu heißen und Ihre HR-Prozesse mit unserem intuitiven AI-Videoersteller zu optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Wählen Sie aus einer Bibliothek professioneller Videovorlagen, die für neue Mitarbeiter entwickelt wurden, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr maßgeschneidertes Willkommensvideo zu erstellen.
2
Step 2
Inhalte generieren
Geben Sie Ihr Skript ein oder nutzen Sie unser AI-Skript-Tool, um überzeugende Inhalte zu erstellen. Wählen Sie dann einen lebensechten AI-Avatar, um Ihr Arbeitsplatz-Orientierungsvideo zu präsentieren.
3
Step 3
Anpassen und Markenbildung
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie Ihr Firmenlogo, Ihre Markenfarben und relevante Medien aus unserer umfangreichen Medienbibliothek oder Ihren eigenen Uploads hinzufügen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Exportieren Sie Ihr fertiggestelltes Orientierungsvideo einfach mit unseren Funktionen zur Größenanpassung und zum Exportieren, sodass es bereit ist, geteilt zu werden und die Erfahrung Ihrer neuen Mitarbeiter zu verbessern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Unternehmenskultur präsentieren

Produzieren Sie inspirierende Willkommensvideos, die die einzigartige Kultur und Werte Ihres Unternehmens effektiv an neue Teammitglieder kommunizieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Mitarbeiter-Onboarding-Videos vereinfachen?

HeyGen fungiert als intuitiver AI-Videoersteller, der HR-Teams ermöglicht, schnell ansprechende Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu produzieren. Nutzen Sie anpassbare Videovorlagen, AI-Avatare und Text-zu-Sprache, um personalisierte Willkommensvideos für neue Mitarbeiter zu erstellen und Onboarding-Prozesse zu vereinfachen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für Schulungsvideos am Arbeitsplatz?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-gestützte Funktionen, darunter realistische AI-Avatare und AI-generierte Skripte aus Text-zu-Sprache, um wirkungsvolle Schulungsvideos zu erstellen. Dies vereinfacht den Video-Editing-Prozess und macht die Ausbildung für Arbeitsprozesse und Wissensaustausch effizienter.

Kann ich meine Arbeitsplatz-Orientierungsvideos mit HeyGens Tools anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Arbeitsplatz-Orientierungsvideos, von der Auswahl geeigneter Videovorlagen und animierter Charaktere bis hin zur Integration Ihrer Markenfarben und Logos. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte perfekt mit Ihrer Unternehmenskultur und Ihrem Branding übereinstimmen.

Wie erleichtert HeyGen die Erstellung von technischen Tutorial- und Prozessvideos?

HeyGen integriert hochwertige Bildschirmaufnahmefunktionen und intuitive Video-Editing-Tools, die es einfach machen, klare, schrittweise Video-Tutorials zu produzieren. Sie können Bildschirmaufnahmen mit AI-Avataren und Voice-overs kombinieren, um komplexe Arbeitsprozesse effektiv für Mitarbeiter zu erklären.

