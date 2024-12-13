Arbeitsplatzrichtlinien-Videoersteller für einfache Compliance-Schulungen

Vereinfachen Sie Compliance-Schulungen und erstellen Sie ansprechende Sicherheitsvideos mit realistischen AI-Avataren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein wichtiges 45-sekündiges "Sicherheitsvideo" für alle Mitarbeiter, das Notfall-Evakuierungsverfahren detailliert beschreibt, mit einem prägnanten und ernsten visuellen Stil und klaren Grafiken, unterstützt von einer autoritativen Stimme. Stellen Sie sicher, dass "Untertitel" enthalten sind, um die Zugänglichkeit für diesen wichtigen Compliance-Schulungsinhalt zu maximieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein dynamisches 30-sekündiges "Erklärvideo" für erfahrene Teammitglieder über das neue Projektmanagement-Tool, das effiziente Arbeitsabläufe und Best Practices für den Wissensaustausch betont, mit einem modernen, visuell ansprechenden Stil und einer optimistischen, ermutigenden Stimme. Nutzen Sie die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um detaillierte Anweisungen schnell in ansprechende animierte Segmente zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein inspirierendes 60-sekündiges "Schulungsvideo" für das gesamte Unternehmen, das die Kernwerte und das ethische Verhalten des Unternehmens verstärkt, präsentiert mit einer sauberen, motivierenden visuellen Ästhetik und einer warmen, artikulierten Stimme. Integrieren Sie hochwertiges Stockmaterial aus der "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung", um wichtige Botschaften visuell zu unterstreichen und eine positive Unternehmenskultur zu fördern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Arbeitsplatzrichtlinien-Videoersteller funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Unternehmensrichtlinien und Sicherheitsprotokolle effizient in ansprechende, professionelle Videos mit AI, um klare Kommunikation und Compliance in Ihrer Organisation sicherzustellen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von Grund auf
Richten Sie Ihr Arbeitsplatzrichtlinienvideo schnell ein, indem Sie aus gebrauchsfertigen Vorlagen für Arbeitsplatzrichtlinienvideos wählen oder von Grund auf neu beginnen, um volle Anpassung zu ermöglichen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript und wählen Sie einen Avatar
Fügen Sie Ihr detailliertes Skript zu den Arbeitsplatzrichtlinien ein. Unsere AI wird es in ansprechende Videoinhalte verwandeln, während Sie einen AI-Avatar auswählen, um Ihre Botschaft mit natürlichen Sprachübertragungen zu präsentieren.
3
Step 3
Wenden Sie Branding an und verbessern Sie die visuellen Elemente
Stellen Sie die Markenkonsistenz sicher, indem Sie das Logo Ihres Unternehmens und spezifische Farbpaletten mit Branding-Kontrollen anwenden. Integrieren Sie relevantes Material aus unserer Bibliothek oder laden Sie Ihr eigenes hoch, um ein poliertes Aussehen zu erzielen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Schulung
Finalisieren Sie Ihre überzeugenden Sicherheitsschulungsvideos. Nutzen Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen, dann exportieren und verteilen Sie sie einfach an Ihre Mitarbeiter für effektiven Wissensaustausch.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kommunizieren Sie Unternehmenswerte und -richtlinien

Erstellen Sie ansprechende Videos, die Arbeitsplatzrichtlinien erklären und eine positive Unternehmenskultur fördern, um sicherzustellen, dass Richtlinien von Ihrem Team verstanden und angenommen werden.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Sicherheitsschulungsvideos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell ansprechende AI-Sicherheitsschulungsvideos mit fortschrittlichen AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionalität zu erstellen. Dies vereinfacht den Prozess der Erstellung wesentlicher Sicherheitsinhalte für Ihr Team.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die Entwicklung von Unternehmensrichtlinienvideos?

HeyGen bietet einen leistungsstarken Videoersteller für die Produktion von Unternehmensrichtlinienvideos, komplett mit anpassbaren Vorlagen und Branding-Kontrollen. Sie können klare Compliance-Schulungen und Arbeitsplatzrichtlinienvideos effizient erstellen.

Kann HeyGen bei der schnellen Erstellung von Anleitungen und Erklärvideos helfen?

Ja, HeyGen fungiert als intuitiver Schulungsvideoersteller, der die schnelle Erstellung von Anleitungen und Erklärvideos ermöglicht. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und robuste Sprachgenerierung, um Ihre Wissensaustauschinitiativen zu verbessern.

Unterstützt HeyGen die Erstellung von Arbeitsplatzrichtlinienvideos mit Untertiteln?

Absolut, HeyGen ist ein umfassender Arbeitsplatzrichtlinien-Videoersteller, der die automatische Untertitelgenerierung für Barrierefreiheit beinhaltet. Dies stellt sicher, dass Ihre wesentlichen Schulungsvideos und Compliance-Schulungen jedes Teammitglied effektiv erreichen.

