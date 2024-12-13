Meistern Sie Compliance mit unserem Arbeitsplatz-Compliance-Video-Generator

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos zur Compliance mit AI-Avataren, steigern Sie das Mitarbeiterengagement und vereinfachen Sie HR-Aufgaben.

Erstellen Sie einen 1-minütigen Erklärvideo-Generator zur Einhaltung von Arbeitsplatzvorschriften, der sich an neue Mitarbeiter richtet, die mit sensiblen Daten umgehen, mit Fokus auf die wesentlichen Aspekte der DSGVO-Compliance. Der visuelle Stil sollte professionell und klar sein, mit deutlichen Grafiken, präsentiert von einem freundlichen AI-Avatar, der die Informationen mit einer autoritativen, aber zugänglichen Stimme vermittelt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo zur Einhaltung von Vorschriften für alle Mitarbeiter, insbesondere für HR-Teams und Manager, das neue Richtlinienaktualisierungen hervorhebt. Das Video erfordert einen modernen, ansprechenden visuellen Stil mit hervorgehobenen Texten auf dem Bildschirm und praktischen Szenarien, unterstützt von einem konversationellen Audiotrack und wichtigen Untertiteln für verbesserte Videozugänglichkeit.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Segment zur Mitarbeiter-Einführung für HR-Teams, die die Unternehmenskultur und Vorteile vorstellen möchten. Dieses Video sollte einen einladenden, animierten visuellen Stil mit Markenfarben und -symbolen aufweisen, begleitet von einer fröhlichen, freundlichen Stimme, die HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen für eine schnelle Produktion nutzt.
Beispiel-Prompt 3
Ein essentielles 2-minütiges E-Learning-Modul wird benötigt, damit Manager schnell Updates zu sich entwickelnden Unternehmensrichtlinien verbreiten können. Dieses direkte und professionelle Video, das Stockmaterial und klare Textüberlagerungen mit einer prägnanten Stimme kombiniert, kann effizient mit Text-zu-Video direkt aus dem Richtliniendokument erstellt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Arbeitsplatz-Compliance-Video-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Compliance-Richtlinien in ansprechende Schulungsvideos mit AI, die das Verständnis und die Einhaltung durch die Mitarbeiter fördern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Compliance-Inhalte. Unsere Text-zu-Video-Funktion erweckt dann Ihre Worte zum Leben und erleichtert die Produktion klarer Schulungsvideos zur Compliance.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, die das Gesicht Ihrer Schulung sein sollen. Passen Sie ihr Erscheinungsbild an und fügen Sie das Branding Ihres Unternehmens für einen professionellen Touch hinzu.
3
Step 3
Erzeugen Sie dynamische Voiceovers
Nutzen Sie unsere fortschrittliche Voiceover-Generierung, um natürlich klingende Audios hinzuzufügen, die perfekt mit Ihrem Skript synchronisiert sind und Ihre Compliance-Botschaft zum Leben erwecken.
4
Step 4
Exportieren zur Verteilung
Nach der Überprüfung exportieren Sie Ihr fertiges Video in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für Ihr Team. Sie können es dann einfach für umfassende Schulungen zur Einhaltung von Vorschriften bereitstellen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe regulatorische Themen klären

Verwandeln Sie komplexe regulatorische und politische Informationen in leicht verständliche, AI-gestützte Videoinhalte für effektives Lernen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos zur Einhaltung von Arbeitsplatzvorschriften?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Maker, der HR-Teams ermöglicht, schnell ansprechende Schulungsvideos zur Einhaltung von Arbeitsplatzvorschriften zu erstellen. Seine Text-zu-Video- und AI-Avatars-Funktionen rationalisieren die Produktion und gewährleisten klare, konsistente Botschaften für alle Anforderungen an die Schulung zur Einhaltung von Vorschriften.

Kann HeyGen sicherstellen, dass Schulungsvideos zur Einhaltung von Vorschriften für alle Mitarbeiter zugänglich sind?

Ja, HeyGen verbessert die Videozugänglichkeit erheblich, indem es automatische Untertitel und vielseitige Voiceover-Generierung bietet. Dies gewährleistet ein umfassendes Verständnis und effektives Mitarbeiterengagement mit E-Learning-Inhalten für diverse Zielgruppen.

Welche anpassbaren Funktionen bietet HeyGen für die Markenanpassung von Compliance-Inhalten?

HeyGen bietet umfangreiche anpassbare Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen, die es HR-Teams ermöglichen, nahtlos Unternehmenslogos und -farben zu integrieren. Diese Funktionen schaffen professionelle, markengerechte Compliance-Videos, die bei den Mitarbeitern Anklang finden.

Wie unterstützt HeyGen HR-Teams bei der kontinuierlichen Compliance-Ausbildung und der Mitarbeiter-Einführung?

HeyGen unterstützt eine effiziente Mitarbeiter-Einführung und kontinuierliche Ausbildung durch die schnelle Erstellung klarer Compliance-Videos mit lebensechten AI-Avataren. Videos können einfach exportiert werden, um sie in jede E-Learning-Plattform oder LMS zu integrieren, was die Schulung in kritischen Bereichen wie der DSGVO-Compliance erleichtert.

