Erstellen Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter während ihrer ersten "Einarbeitung", um ihren ersten Arbeitstag unvergesslich und informativ zu gestalten. Zielgruppe sind HR- und Onboarding-Manager, die "ansprechende Schulungsvideos" produzieren möchten, die einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit leuchtenden Farben und dynamischen Übergängen, ergänzt durch einen peppigen Hintergrundtrack. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell ein professionelles und einladendes Erlebnis zu schaffen.

