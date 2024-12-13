Mitarbeiterschulung: Erstellen Sie ansprechende Einführungsvideos

Erstellen Sie professionelle und ansprechende Anleitungsvideos mit Leichtigkeit, indem Sie AI-Avatare für fesselndes Lernen auf Abruf nutzen.

Erstellen Sie ein lebendiges, 30-sekündiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter während ihrer ersten "Einarbeitung", um ihren ersten Arbeitstag unvergesslich und informativ zu gestalten. Zielgruppe sind HR- und Onboarding-Manager, die "ansprechende Schulungsvideos" produzieren möchten, die einen bleibenden ersten Eindruck hinterlassen. Der visuelle Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit leuchtenden Farben und dynamischen Übergängen, ergänzt durch einen peppigen Hintergrundtrack. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell ein professionelles und einladendes Erlebnis zu schaffen.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges "Anleitungsvideo", das eine neue Softwarefunktion oder einen Prozess zeigt, speziell für Mitarbeiter, die in einer technischen Abteilung weitergebildet werden müssen. Diese Aufforderung richtet sich an Lern- und Entwicklungsteams, die einen effizienten "Schulungsvideo-Ersteller" suchen. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen oder animierten Grafiken, begleitet von einer präzisen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um überzeugende Erzählungen direkt aus Ihrem Anleitungstext zu generieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video, das die überarbeitete Missionserklärung des Unternehmens vorstellt, "individuelles Branding" verstärkt und einen einheitlichen Teamgeist fördert. Dieser Inhalt richtet sich an interne Kommunikation und Führungskräfte, die "professionelle Videoproduktion" anstreben. Die visuelle Ästhetik sollte filmisch und inspirierend sein, hochwertige Stockaufnahmen mit subtilen Unternehmensanimationen mischen, begleitet von einem erhebenden Orchester-Soundtrack. Integrieren Sie HeyGens "AI-Avatare", um wichtige Botschaften mit menschlicher Note zu übermitteln und gleichzeitig die Markenidentität zu wahren.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein flottes 30-sekündiges Video, das einen "täglichen Tipp" für Arbeitseffizienz oder ein schnelles "Schritt-für-Schritt-Tutorial" zu einer gängigen Aufgabe bietet, ideal für allgemeine "Mitarbeiterschulungen". Diese Aufforderung richtet sich an Teamleiter und Manager, die "ansprechende Schulungsvideos" erstellen möchten, die leicht verdaulich sind. Der visuelle Stil sollte hell und modern sein, mit schnellen Schnitten und animierten Grafiken, begleitet von einem peppigen, energiegeladenen Soundtrack. Stellen Sie die Zugänglichkeit sicher, indem Sie HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" verwenden, um Informationen auch in geräuschlosen Umgebungen klar zu vermitteln.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Mitarbeiterschulung Einführungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient ansprechende und professionelle Einführungsvideos für Ihre Mitarbeiterschulungsprogramme, um sicherzustellen, dass Ihr Team ausgerichtet und bereit zum Lernen ist.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer vorgefertigten Videovorlage, die zu Ihrem Schulungsmodul passt. Dies bietet eine professionelle Grundlage mit unseren Vorlagen & Szenen, sodass Sie schnell die Bühne für Ihren Kurs bereiten können.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und Ihr Branding hinzu
Personalisieren Sie Ihr Einführungsvideo, indem Sie spezifische Texte, Bilder und Videoclips hinzufügen. Nutzen Sie Branding-Kontrollen (Logo, Farben), um die Konsistenz des individuellen Brandings sicherzustellen und die Identität Ihres Unternehmens in Ihren Anleitungsvideos zu verstärken.
3
Step 3
Erstellen Sie ansprechende Erzählungen
Verbessern Sie das Verständnis mit klarer Erzählung. Nutzen Sie die Sprachsynthese, um mühelos professionelle Voice-overs hinzuzufügen, oder verwenden Sie AI-Avatare, um Informationen effektiv zu präsentieren und Ihre Schulungsvideos dynamischer zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen Sie Ihr Einführungsvideo
Sobald Ihr Einführungsvideo fertig ist, verwenden Sie die Funktion zur Größenanpassung & Exporte, um es in verschiedenen Formaten herunterzuladen. Teilen Sie Ihre fertigen Inhalte einfach, um Ihre Mitarbeiterschulungsinitiativen zu starten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Anleitungsvideos

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in klare, ansprechende Anleitungsvideos, um das Verständnis für alle Ihre Mitarbeiterschulungsbedürfnisse zu verbessern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die professionelle Videoproduktion mit Vorlagen verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ansprechende Schulungsvideos und andere professionelle Videoinhalte mühelos zu erstellen, indem es eine umfangreiche Bibliothek anpassbarer Videovorlagen nutzt. Diese Vorlagen dienen als Grundlage für überzeugende Anleitungsvideos und kraftvolle Einführungsvideos, die den gesamten Video-Editing-Prozess vereinfachen.

Unterstützt HeyGen individuelles Branding für kreative Videoinhalte?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten in alle Ihre Videoinhalte zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Stück, von Mitarbeiterschulungsvideos bis hin zu Lehrmaterialien, perfekt mit Ihrem individuellen Branding übereinstimmt und einen konsistenten und professionellen Look bietet.

Welche kreativen Funktionen bietet HeyGen für ansprechende Schulungsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und realistische Sprachsynthese, um Ihre Schulungsvideos außergewöhnlich ansprechend zu gestalten. Sie können Text-zu-Video aus Skript umwandeln, Animationseffekte hinzufügen und Stockmedien integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiterweiterbildung und Schritt-für-Schritt-Tutorials dynamisch und wirkungsvoll sind.

Kann HeyGen als umfassender Schulungsvideo-Ersteller verwendet werden?

Absolut. HeyGen ist ein leistungsstarker Schulungsvideo-Ersteller, der alle notwendigen Werkzeuge für effektive Mitarbeiterschulungen und Lernen auf Abruf bietet. Vom Bildschirmaufzeichnen bis hin zum Hinzufügen von Untertiteln und Beschriftungen vereinfacht HeyGen den gesamten Video-Editing-Workflow, sodass Sie hochwertige Schulungsvideos effizient produzieren können.

