Bildungs-Video-Macher für die Belegschaft: Erstellen Sie ansprechende Schulungsvideos

Revolutionieren Sie Ihre Bildung der Belegschaft und erstellen Sie mühelos interaktive Videoinhalte mit AI-Avataren für dynamische Präsentationen.

472/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 60-sekündiges Erklärvideo, das für bestehende Teammitglieder konzipiert ist, um schnell ein neues Produktmerkmal oder einen komplexen Prozess zu verstehen. Diese "Erklärvideos"-Aufforderung erfordert eine visuell reiche Präsentation mit verschiedenen "AI-Avataren" und dynamischen Bewegungsgrafiken, unterstützt von einem konversationellen Audiostil, der HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Fähigkeit nutzt, um die Inhaltserstellung zu optimieren und den "Wissensaustausch" in der Organisation zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein illustratives 30-sekündiges Anleitungsstück für Kunden, das sie durch einen wichtigen Produktvorteil oder ein grundlegendes Tutorial mit hellen, schrittweisen Visualisierungen und einer ruhigen, klaren Anleitungsstimme führt. Dieser Inhalt zielt darauf ab, "Anleitungsinhalte" zugänglicher zu machen, indem HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" für ein universelles Verständnis eingesetzt werden und auf die umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" zurückgegriffen wird, um die visuelle Erzählung zu bereichern und so "Bildung effizienter" für alle Benutzer zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein poliertes 90-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Manager und HR-Profis, das eine Aktualisierung der internen "L&D-Programme" oder bewährte Praktiken zur Unterstützung einer "hybriden Belegschaft" ankündigt. Der visuelle Stil sollte unternehmensgerecht und professionell mit nahtlosen Übergängen sein, begleitet von einer autoritativen, aber zugänglichen hochwertigen Stimme. Nutzen Sie HeyGens "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um eine optimale Ansicht auf verschiedenen Plattformen zu gewährleisten, und verwenden Sie die "Sprachgenerierung" für eine präzise stimmliche Übermittlung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Bildungs-Video-Macher für die Belegschaft funktioniert

Erstellen Sie effizient professionelle Schulungsvideos, die Ihr Team einbinden und den Wissensaustausch für eine produktivere Belegschaft optimieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsvideo
Beginnen Sie mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Erstellungsfunktion, die Skripte in dynamische Visualisierungen verwandelt, um Schulungsvideos effizient zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie ansprechende Erzählungen hinzu
Integrieren Sie hochwertige Sprachübertragungen, um Konzepte klar zu erklären und sicherzustellen, dass Ihre Anleitungsinhalte leicht verständlich sind.
3
Step 3
Verfeinern Sie Ihre Visualisierungen
Stärken Sie Ihre Anleitungsinhalte, indem Sie klare Untertitel/Beschriftungen hinzufügen, um sicherzustellen, dass jede Botschaft zugänglich und verständlich ist.
4
Step 4
Exportieren und weit verbreiten
Finalisieren und exportieren Sie Ihre Schulungsvideos in den gewünschten Formaten, um einen nahtlosen Wissensaustausch in Ihrem Team zu ermöglichen und die Bildung effizienter zu gestalten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen für klare Anleitungen

.

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche Videoinhalte, um komplexe Anleitungsinhalte klar und zugänglich für alle Mitarbeiter zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann ich mit HeyGen ansprechende Schulungsvideos für meine Belegschaft erstellen?

HeyGen ist ein intuitiver Bildungs-Video-Macher für die Belegschaft, der es Ihnen ermöglicht, einfach professionelle Schulungsvideos zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und diverse Videovorlagen, um schnell hochwertige, einprägsame Anleitungsinhalte für Ihre Schulungsvideos zu produzieren.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen zur Erstellung maßgeschneiderter Erklärvideos?

HeyGen bietet robuste Möglichkeiten zur Erstellung fesselnder Erklärvideos, einschließlich nahtloser Text-zu-Video-Erstellung und AI-gestützter Sprachgenerierung. Sie können auch Branding-Kontrollen und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen, um Ihre Inhalte vollständig anzupassen.

Ist HeyGen eine effiziente Lösung für L&D-Programme und Wissensaustausch?

Absolut. HeyGen vereinfacht L&D-Programme erheblich, indem es die schnelle Produktion von Anleitungsinhalten ermöglicht und den Wissensaustausch fördert. Seine AI-gestützte Plattform macht Bildung effizienter und spart wertvolle Zeit und Ressourcen.

Wie macht HeyGen die Produktion von Anleitungsinhalten effizienter und ansprechender?

HeyGen steigert die Effizienz und das Engagement bei der Erstellung von Anleitungsinhalten durch seine leistungsstarken AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten. Erstellen Sie überzeugende Videos mit professionellen Sprachübertragungen und Untertiteln, die das Lernen dynamischer und zugänglicher machen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo