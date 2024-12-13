Erstellen Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Video für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die wichtigsten ersten Schritte einführt. Der visuelle Stil sollte modern und einladend sein, mit unseren Markenfarben und einer begeisterten Voiceover-Generierung, ergänzt durch einen AI-Avatar, der sie durch wichtige Informationen führt und ihre Einarbeitungsvideos zu einem willkommenen Erlebnis macht.

