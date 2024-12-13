Verbessern Sie das Training mit unserem Video-Generator zur Personalentwicklung

Erstellen Sie schnell ansprechende Schulungsvideos mit AI-Avataren, die komplexe Konzepte in klare, teilbare Kenntnisse für Ihr Team verwandeln.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges ansprechendes Video für neue Mitarbeiter, das sie in die Unternehmenskultur und die wichtigsten ersten Schritte einführt. Der visuelle Stil sollte modern und einladend sein, mit unseren Markenfarben und einer begeisterten Voiceover-Generierung, ergänzt durch einen AI-Avatar, der sie durch wichtige Informationen führt und ihre Einarbeitungsvideos zu einem willkommenen Erlebnis macht.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Schulungsvideo für bestehende Mitarbeiter, um neue Software-Feature-Updates effizient zu teilen. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und lehrreich sein, mit Bildschirmaufnahmen und klaren Text-zu-Video-Elementen aus dem Skript, ergänzt durch Untertitel für Barrierefreiheit, um effektives Wissensmanagement zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an HR-Manager und L&D-Profis richtet und hervorhebt, wie unser Video-Generator zur Personalentwicklung die Inhaltserstellung vereinfacht. Visuell sollte es dynamisch und professionell sein, mit einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen sowie ansprechender Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um verschiedene Bildungsressourcen effektiv darzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 40-sekündiges Showcase-Video für globale Teams, das die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators zur Erstellung mehrsprachiger Inhalte demonstriert. Das visuelle Design sollte elegant und global repräsentativ sein, mit einem AI-Avatar, der Nachrichten in mehreren Sprachen übermittelt, und nahtloser Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator zur Personalentwicklung funktioniert

Erstellen Sie effizient ansprechende Schulungsvideos, Einarbeitungsinhalte für Mitarbeiter und Bildungsressourcen mit AI-gestützter Videogenerierung.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Inhalts-Skript
Fügen Sie Ihr Schulungsskript in den Generator ein. Unsere Plattform nutzt Text-zu-Video-Generatoren, um Ihre Bildungsressourcen aus Ihrem geschriebenen Inhalt zum Leben zu erwecken.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihr Schulungsmaterial zu präsentieren. Diese virtuellen Moderatoren bereichern Ihre Videos und machen komplexe Informationen ansprechender und nachvollziehbarer.
3
Step 3
Fügen Sie Branding & Verbesserungen hinzu
Wenden Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens an, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass alle Ihre Einarbeitungsvideos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Finalisieren und exportieren Sie Ihr hochwertiges Schulungsvideo, bereit zur Verteilung. Nutzen Sie die Anpassung des Seitenverhältnisses und Exporte, um Ihre Inhalte für verschiedene Plattformen zu optimieren und nahtloses Wissensmanagement zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Klärung komplexer Themen

Verwandeln Sie komplexe technische oder spezialisierte Kenntnisse in leicht verständliche und ansprechende Videoformate, um das Verständnis in Ihrer Belegschaft zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen helfen, ansprechende Videos mit kreativem Flair zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos ansprechende Videos zu produzieren, indem es eine Vielzahl anpassbarer Videovorlagen und umfassende Branding-Kontrollen bietet. Sie können Ihr Logo und Ihre Markenfarben einfach integrieren, um kreative Konsistenz in all Ihren Inhalten zu gewährleisten.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator für Schulungen?

HeyGen zeichnet sich als leistungsstarker AI-Video-Generator für Schulungsvideos aus, indem es realistische AI-Avatare nutzt und Text nahtlos in Video umwandelt. Dies ermöglicht die schnelle Erstellung hochwertiger Bildungsressourcen ohne komplexe Bearbeitung.

Unterstützt HeyGen die Erstellung mehrsprachiger Videos?

Ja, HeyGen unterstützt die Erstellung mehrsprachiger Videos durch fortschrittliche Voiceover-Generierung und automatische Untertitel. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte ein globales Publikum effektiv erreichen.

Kann HeyGen als Video-Generator zur Personalentwicklung genutzt werden?

Absolut. HeyGen ist ein idealer Video-Generator zur Personalentwicklung, der die Erstellung wirkungsvoller Einarbeitungsvideos für Mitarbeiter und Wissensmanagement-Inhalte mit realistischen AI-Avataren und einem einfachen Text-zu-Video-Prozess ermöglicht.

