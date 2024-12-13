Video-Generator für Mitarbeiterkommunikation: Steigern Sie das Mitarbeiterengagement

Erstellen Sie ein 1-minütiges Video für eine globale Belegschaft, das eine neue Unternehmensrichtlinie erklärt, mit einem professionellen AI-Avatar, der klare, prägnante Informationen in einem freundlichen Ton vermittelt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um den Inhalt mühelos zu erstellen und Konsistenz und Klarheit in allen internen Kommunikationen zu gewährleisten.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Entwickeln Sie ein 2-minütiges, leicht verständliches Videomodul für neue Mitarbeiter während der Einarbeitung, das die wichtigsten Unternehmenswerte und -prozesse zeigt. Der visuelle Stil sollte hell und illustrativ sein, ergänzt durch eine warme, informative Stimme. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell ein professionelles Erscheinungsbild zu erstellen, und fügen Sie Untertitel für Barrierefreiheit hinzu.
Produzieren Sie eine prägnante 45-sekündige Unternehmensankündigung für die Kommunikation mit Remote-Teams, die kürzliche Erfolge oder bevorstehende Ereignisse hervorhebt. Das Video sollte einen dynamischen visuellen Stil mit inspirierendem Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung und einer begeisterten Stimme haben. Stellen Sie sicher, dass es für verschiedene Plattformen optimiert ist, indem Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte nutzen, um alle Mitarbeiter effektiv zu erreichen.
Erstellen Sie ein 1 Minute 30 Sekunden langes Video, das ein komplexes technisches Update oder einen Projektmeilenstein für technische Teams erklärt, mit einer modernen und präzisen visuellen Ästhetik, die klare Datenvisualisierungen enthält. Ein autoritativer AI-Avatar sollte den Inhalt liefern, der durch HeyGens Sprachgenerierung für konsistente Terminologie erstellt wird, und demonstrieren, wie AI komplexe Erzählungen effektiv handhabt.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Video-Generator für Mitarbeiterkommunikation funktioniert

Erstellen Sie wirkungsvolle interne Kommunikations- und Schulungsvideos für Ihre globale Belegschaft mit Leichtigkeit, indem Sie Text in ansprechende visuelle Inhalte verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihrer Nachricht und nutzen Sie "Text-zu-Video aus Skript", um automatisch die Grundlage Ihres Videos zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "AI-Avataren", um Ihre Marke zu repräsentieren und Ihre Botschaft professionell zu übermitteln.
3
Step 3
Wenden Sie Ihr Branding an
Passen Sie Ihr Video mit Unternehmensfarben, Logos und Hintergrundmedien an, indem Sie intuitive "Branding-Kontrollen" verwenden, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Generieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr Video und nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um es für verschiedene Plattformen vorzubereiten und eine nahtlose Verbreitung für Ihre interne Kommunikation zu gewährleisten.

Interne Ankündigungen verbessern

Interne Ankündigungen verbessern

Produzieren Sie inspirierende Unternehmensankündigungen und ansprechende interne Kommunikation, um die Mitarbeitermoral zu steigern und ein verbundenes Arbeitsumfeld zu fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für interne Kommunikation?

HeyGen vereinfacht den Prozess, indem es die Text-zu-Video-Generierung über eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht. Es befähigt Teams, schnell ansprechende visuelle Inhalte für die interne Kommunikation zu erstellen, ohne umfangreiche Designkenntnisse zu benötigen.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Kommunikation mit einer globalen Belegschaft?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatare und mehrsprachige Sprachübertragungen, um überzeugende Videoinhalte für eine globale Belegschaft zu erstellen. Diese technische Fähigkeit stellt sicher, dass Ihre Botschaften bei diversen Teams ankommen und die interne Kommunikation sofort in wirkungsvolle Erlebnisse verwandelt.

Kann HeyGen Unternehmensbranding in AI-generierte Videos integrieren?

Absolut, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um Ihr Unternehmensbranding nahtlos in alle AI-generierten Videos zu integrieren. Sie können Videovorlagen mit Ihren Logos und bevorzugten Farben anpassen, um konsistente Unternehmensankündigungen und Materialien zur Mitarbeiterbindung zu gewährleisten.

Wie kann HeyGen die skalierbare Produktion von Mitarbeiterschulungsvideos erleichtern?

HeyGen ermöglicht die einfache Erstellung professioneller Schulungsvideos, indem viele komplexe Aspekte der visuellen Generierung und Erzählung automatisiert werden. Dies erlaubt die Produktion skalierbarer und effektiver Schulungsmodule für Mitarbeiter mit klarer Erzählung und erklärenden Visualisierungen, wodurch traditionelle Produktionsaufwände erheblich reduziert werden.

