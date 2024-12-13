Workflow-Video-Generator: Automatisieren & Skalieren Sie Ihre Inhalte

Beschleunigen Sie Ihren Videoproduktions-Workflow und senken Sie Kosten durch AI-Videoerstellung, indem Sie Skripte nahtlos in polierte Videos mit Text-zu-Video aus Skript verwandeln.

Erstellen Sie ein 1-minütiges professionelles Anleitungsvideo, das sich an Softwareentwickler und technische Leiter richtet und zeigt, wie man HeyGen als Workflow-Video-Generator verwendet. Der visuelle Stil sollte sauber sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen, ergänzt durch eine ruhige, erklärende Voiceover, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript erstellt wird, um komplexe Codierungskonzepte zu erklären.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges informatives Video für IT-Profis und Systemarchitekten, das die nahtlose Integration von HeyGen in bestehende AI-Workflows veranschaulicht. Verwenden Sie einen modernen, schrittweisen visuellen Ansatz mit selbstbewusster Erzählung von einem AI-Avatar, der zeigt, wie automatisierte Inhaltserstellung die technische Dokumentation optimiert.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-sekündiges Ankündigungsvideo, das sich an Produktmanager und B2B-Marketingteams richtet und schnelle Produktaktualisierungen durch automatisierte Videogenerierung hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte ansprechend sein, mit schnellen Schnitten und einem lebhaften Hintergrundsound, wobei HeyGens Untertitel/Captions für Zugänglichkeit und Klarheit sorgen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 2-minütiges anspruchsvolles Erklärvideo für F&E-Teams und AI-Forscher, das fortgeschrittene Anwendungen von generativer AI bei der Erstellung spezialisierter Schulungsinhalte untersucht. Das Video sollte einen futuristischen visuellen Stil mit Datenvisualisierungselementen haben, gepaart mit einer intellektuellen und präzisen Voiceover-Generierung von HeyGen, um komplexe Forschungsergebnisse zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Workflow-Video-Generatoren funktionieren

Vereinfachen Sie Ihre Videoerstellung mit automatisierten Workflows. Entwerfen, generieren und veröffentlichen Sie professionelle Videos effizient und transformieren Sie Ihre Content-Pipeline.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihren Workflow
Entwerfen Sie Ihre automatisierten "visuellen Workflows", indem Sie Knoten verbinden, um die Abfolge der Videogenerierungsaufgaben zu definieren. Nutzen Sie verfügbare 'Vorlagen & Szenen', um schnell Ihre Projektstruktur einzurichten.
2
Step 2
Geben Sie Ihre Inhalte ein
Stellen Sie die Rohmaterialien für Ihr Video bereit. Sie können die Funktion 'Text-zu-Video aus Skript' nutzen, um den "AI-Videoerstellungsprozess" zu steuern, oder vorhandene Medienressourcen integrieren.
3
Step 3
Automatisieren Sie die Generierung
Der Workflow übernimmt die Verarbeitung Ihrer Eingaben für die "automatisierte Videogenerierung", einschließlich 'Voiceover-Generierung' und anderer AI-Verbesserungen.
4
Step 4
Überprüfen und Veröffentlichen
Finalisieren Sie Ihr Video, indem Sie 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' nutzen, um es perfekt für verschiedene Plattformen anzupassen und eine nahtlose "Multi-Plattform-Veröffentlichung" zu ermöglichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweiterte AI-Schulungsvideos

.

Verbessern Sie Ihre Schulungsprogramme mit AI-generierten Videos, was zu einer verbesserten Lernerbindung und besserem Wissenserhalt führt.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen AI-Videoerstellungs-Workflows vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Videoerstellungsprozess durch einen leistungsstarken AI-Videoerstellungs-Workflow. Benutzer können AI-Workflows visuell erstellen, indem sie Knoten verbinden, um Schritte vom Skript bis zum endgültigen Output zu automatisieren und so schnellere Iterationen zu gewährleisten.

Kann HeyGen in bestehende automatisierte Videoerstellungssysteme integriert werden?

Ja, HeyGen bietet robuste API-Funktionen, die eine nahtlose Workflow-Integration mit Ihren bestehenden Systemen für automatisierte Videoerstellung ermöglichen. Dies ermöglicht eine programmatische Steuerung und benutzerdefinierte AI-Workflows zur Verbesserung Ihrer Videoproduktion.

Welche technischen AI-Bearbeitungsmodelle verwendet HeyGen für Videoinhalte?

HeyGen integriert fortschrittliche AI-Bearbeitungsmodelle für Funktionen wie AI-Clipping, AI-Reframe und dynamische Untertitel. Diese Tools ermöglichen es Benutzern, Videoinhalte präzise zu verfeinern und effizient für verschiedene Plattformen zu optimieren.

Wie bietet HeyGen volle Kontrolle und sofortiges visuelles Feedback während der Videoerstellung?

HeyGens visuelle Workflows, die auf einer knotenbasierten Anwendung basieren, bieten Benutzern volle Kontrolle und sofortiges visuelles Feedback. Durch das Verbinden von Knoten können Ersteller Änderungen live anzeigen und schneller an ihrer Videoproduktion iterieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo