Workflow-Anleitungsvideo-Maker macht Anleitungen einfach

Verwandeln Sie komplexe Prozesse in leicht verständliche Videodokumentationen mit KI-Avataren.

Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video, das zeigt, wie kleine Geschäftsinhaber oder Teamleiter effizient Schritt-für-Schritt-Anleitungsvideos mit dem HeyGen Video Maker erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Fokus auf Bildschirmfreigabe-Demonstrationen, begleitet von einer klaren, freundlichen KI-generierten Stimme, die die Einfachheit der 'Sprachgenerierung' zeigt und verschiedene 'Vorlagen & Szenen' für ein poliertes Endprodukt nutzt.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 60-Sekunden-Informationsvideo für technische Support-Teams und Onboarding-Spezialisten, das die Leistungsfähigkeit der vollautomatisierten KI-Videoerstellung für umfassende Videodokumentation hervorhebt. Visuell sollte ein moderner, eleganter Stil mit ansprechenden 'KI-Avataren' verwendet werden, die komplexe Prozesse erklären, unterstützt von einem dynamischen Soundtrack. Betonen Sie die Einfachheit, ein Skript in ein vollständiges Video mit den 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktionen zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Erklärvideo für Marketer und Produktmanager, das zeigt, wie man wirkungsvolle KI-Videos für Produkteinführungen oder Funktionsupdates erstellt. Der visuelle Stil sollte lebendig und energiegeladen sein, mit animierten Elementen und Stockmaterial aus der 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung'. Eine professionelle KI-generierte Stimme mit synchronisierten 'Untertiteln/Beschriftungen' sorgt für maximale Zugänglichkeit und Engagement der Zielgruppe.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein kreatives 50-Sekunden-Video für Freiberufler und Content-Ersteller, das zeigt, wie man fesselnde animierte Erklärvideos ohne umfangreiche Bearbeitungsfähigkeiten erstellt. Die visuelle Präsentation sollte auf verschiedene Illustrationsstile und energiegeladene Motion Graphics setzen, wobei HeyGens 'Vorlagen & Szenen' als Ausgangspunkt genutzt werden. Heben Sie die Bequemlichkeit der 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' hervor, um mühelos Anpassungen für verschiedene soziale Plattformen vorzunehmen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie die Erstellung von Workflow-Anleitungsvideos funktioniert

Verwandeln Sie mühelos komplexe Prozesse in klare, ansprechende Videoanleitungen mit KI-gestützten Tools. Erstellen Sie professionelle Anleitungen und Dokumentationen effizient.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Anleitungsskripts oder wählen Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter Vorlagen, um Ihr Workflow-Video zu strukturieren. Dies bildet die Grundlage für klare und effektive Anleitungen.
2
Step 2
Fügen Sie KI-Avatare und Sprachübertragungen hinzu
Erweitern Sie Ihr Skript mit dynamischen KI-Avataren und natürlich klingenden Sprachübertragungen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Charakteren und Stimmen, um jeden Schritt zu erklären und Ihre Workflow-Anleitungen hochgradig ansprechend zu gestalten.
3
Step 3
Passen Sie mit Branding und Untertiteln an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie die Farben und das Logo Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen anwenden. Integrieren Sie automatisch generierte Untertitel, um Zugänglichkeit und Klarheit zu gewährleisten und Ihre Videodokumentation zu stärken.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Workflow-Video
Sobald es fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr hochwertiges Workflow-Video einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, die für jede Plattform geeignet sind. Teilen Sie Ihr vollständiges Workflow-Video über Ihre bevorzugten Kanäle, um Ihre Anleitung effektiv zu verbreiten.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie ansprechende Social-Media-Videos und Clips in Minuten

Produzieren Sie schnell fesselnde Kurzvideos für soziale Medien, um schnelle Tipps, Produkteigenschaften oder vereinfachte Workflow-Schritte zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Workflow-Anleitungsvideos und Anleitungen vereinfachen?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Workflow-Anleitungsvideo-Maker, der es Nutzern ermöglicht, schnell detaillierte Anleitungen und umfassende Videodokumentationen zu erstellen. Mit seiner vollautomatisierten KI-Videoerstellung können Sie vorgefertigte Vorlagen nutzen, um Ihren Content-Erstellungsprozess effizient zu gestalten.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung ansprechender Videoinhalte?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische KI-Videos zu erstellen, indem realistische KI-Avatare und fortschrittliche KI-generierte Sprachübertragungen von Text-zu-Sprache genutzt werden. Diese Kombination erlaubt professionelle und fesselnde Erzählungen, ohne dass komplexe Film- oder Audioaufnahmeequipment benötigt wird.

Bietet HeyGen Werkzeuge zur Erstellung anpassbarer Videodokumentationen mit professionellem Touch?

Absolut. Die Plattform von HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsfunktionen, einschließlich Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Videodokumentation perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmt. Sie können Vorlagen leicht modifizieren und Ihre eigenen Medien integrieren, um ein poliertes, professionelles Aussehen zu erzielen.

Kann ich HeyGen nutzen, um effizient verschiedene Videostile für die Veröffentlichung auf mehreren Plattformen zu produzieren?

Ja, HeyGen unterstützt die schnelle Produktion verschiedener Videostile, von Kurzform-Inhalten bis hin zu detaillierten Erklärvideos, die sich perfekt für die Veröffentlichung auf mehreren Plattformen eignen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die vollautomatisierte KI-Videoerstellung vereinfachen den Prozess und ermöglichen eine schnelle Erstellung und Verteilung über verschiedene Kanäle.

