Erstellen Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Video, das zeigt, wie kleine Geschäftsinhaber oder Teamleiter effizient Schritt-für-Schritt-Anleitungsvideos mit dem HeyGen Video Maker erstellen können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit Fokus auf Bildschirmfreigabe-Demonstrationen, begleitet von einer klaren, freundlichen KI-generierten Stimme, die die Einfachheit der 'Sprachgenerierung' zeigt und verschiedene 'Vorlagen & Szenen' für ein poliertes Endprodukt nutzt.

Video Generieren