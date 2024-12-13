Erstellen Sie ein dynamisches 30-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer und Teamleiter richtet und zeigt, wie ein AI Workflow Generator die Abläufe für eine verbesserte Effizienz optimiert. Der visuelle Stil sollte elegant und modern mit energetischen Übergängen sein, ergänzt durch ein lebhaftes, professionelles Voiceover, das mit HeyGen's Voiceover-Generierung erstellt wurde. Heben Sie die Einfachheit hervor, mit der man mit HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion Anleitungsinhalte direkt aus Text erstellen kann.

