Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-Sekunden-Video für Schulungsleiter und neue Mitarbeiter, das die Einfachheit der Erstellung klarer Schritt-für-Schritt-Anleitungen und SOPs demonstriert. Visuell sollte dieses Video sauber und freundlich sein, mit On-Screen-Text zur Verstärkung der Punkte, gepaart mit einem ruhigen und leitenden Audioton. Nutzen Sie HeyGen's AI-Avatare, um die Anweisungen zu übermitteln, und sorgen Sie für Barrierefreiheit mit automatisch generierten Untertiteln.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für IT-Manager und Fachleute im Bereich Betrieb, das zeigt, wie Workflow-Automatisierungslösungen erheblich Zeit sparen und Geschäftsprozesse optimieren können. Die visuelle Ästhetik sollte dynamisch sein und Infografik-ähnliche Animationen und Datenvisualisierungen einbeziehen, begleitet von einer autoritativen und selbstbewussten Erzählung. Betonen Sie die Leistungsfähigkeit von HeyGen's Vorlagen & Szenen für die schnelle Erstellung und reichhaltige Visualisierungen aus seiner Medienbibliothek/Stock-Unterstützung.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein helles und benutzerfreundliches 30-Sekunden-Video, das sich an nicht-technische Teammitglieder und Marketingfachleute richtet und die Vorteile einer No-Code-Oberfläche für die Erstellung anpassbarer Formate für Anleitungen hervorhebt. Der visuelle Stil des Videos sollte illustrativ und intuitiv sein, mit einem optimistischen und ansprechenden Audiotrack. Demonstrieren Sie die Vielseitigkeit von HeyGen, indem Sie seine Größenanpassung & Exporte für verschiedene Plattformen zeigen.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Wie der Workflow-Anleitungsgenerator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Anleitungs-Videos mit unserem AI Workflow Generator, der komplexe Prozesse in klare, ansprechende visuelle Anleitungen verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Workflow-Skript
Geben Sie Ihren Schritt-für-Schritt-Prozess in den AI-Anleitungsmanual-Generator ein. Dieses Skript wird dann von HeyGen's Text-zu-Video aus Skript-Funktion verwendet, um Ihr Anleitungs-Video zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie aus einer Vielzahl von HeyGen's AI-Avataren, um Ihr Publikum visuell durch die Anweisungen zu führen. Diese Funktion hebt Ihren generierten Workflow mit einem professionellen AI-Präsentator hervor.
3
Step 3
Wenden Sie visuelle Verbesserungen an
Verbessern Sie Ihre digitalen Arbeitsanweisungen mit anpassbarem Format. Nutzen Sie HeyGen's Branding-Kontrollen, um Logos und Farben hinzuzufügen und ein konsistentes und ansprechendes Erscheinungsbild zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre endgültige Anleitung
Erstellen Sie Ihr vollständiges Workflow-Video, indem Sie HeyGen's Voiceover-Generierung für klare Erzählungen nutzen. Ihre fertiggestellte Anleitungsanleitung ist bereit zur Weitergabe und optimiert Ihre Workflow-Automatisierungsbemühungen.

Vereinfachen Sie komplexe Verfahren mit AI

Verwandeln Sie komplexe Verfahren oder technische Richtlinien in klare, verständliche Anleitungs-Videos, um komplexe Informationen zugänglich zu machen und das Verständnis in verschiedenen Workflows zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI Workflow Generator?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um geschriebene Skripte in ansprechende Video-Arbeitsanweisungen zu verwandeln und so die Erstellung von Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu optimieren. Dieser innovative Ansatz verbessert, wie Unternehmen wichtige betriebliche Inhalte erstellen und verteilen, und fungiert als leistungsstarker AI Workflow Generator.

Kann HeyGen die Effizienz bei der Erstellung von Arbeitsanweisungen verbessern?

Absolut. HeyGen verbessert die Effizienz erheblich, indem es die Erstellung von videobasierten Arbeitsanweisungen und SOPs automatisiert und im Vergleich zu herkömmlichen Methoden viel Zeit spart. Unsere Plattform ermöglicht eine schnelle Erstellung und hilft Unternehmen, Geschäftsprozesse effektiv zu optimieren und zu automatisieren.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für Anleitungsmanuale?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Anleitungsmanuale durch Videos, einschließlich einer Vielzahl von Vorlagen, anpassbaren Branding-Kontrollen und der Verwendung verschiedener AI-Avatare. Sie können auch Voiceovers in mehreren Sprachen generieren, um ein breiteres Publikum mit maßgeschneiderten Inhalten zu erreichen.

Ist der Workflow-Anleitungsgenerator von HeyGen für jeden einfach zu bedienen?

Ja, HeyGen verfügt über eine benutzerfreundliche, No-Code-Oberfläche, die für einfache Bedienung ausgelegt ist und es jedem ermöglicht, schnell professionelle Video-Workflow-Anleitungen zu erstellen. Unsere intuitive Plattform stellt sicher, dass die Automatisierung Ihrer Aufgaben und die Erstellung detaillierter Anleitungen zugänglich und unkompliziert ist.

