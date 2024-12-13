Workflow-Automatisierungsvideo-Maker: Erstellen Sie Videos schnell

Optimieren Sie die Videoproduktion für Ihr Team. Erstellen Sie ansprechende dynamische Videoanzeigen mit realistischer KI-Sprachausgabe für maximale Wirkung.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Tutorial-Video für Entwickler, das zeigt, wie HeyGens Video-Editing-API nahtlos in bestehende Systeme integriert werden kann, um eine plattformübergreifende Veröffentlichung zu ermöglichen. Der visuelle Stil sollte elegant und code-fokussiert sein, mit Bildschirmdemonstrationen, ergänzt durch eine professionelle, informative KI-Sprachausgabe, die über HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus einem Skript generiert wird.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein detailliertes 90-sekündiges Walkthrough für technische Implementierer im Bereich Lernen & Entwicklung, das die Effizienz eines Workflow-Automatisierungsvideo-Makers bei der Erstellung von Schulungsmodulen veranschaulicht. Dieses Video sollte einen hilfreichen KI-Avatar zeigen, der jeden Schritt klar erklärt, unterstützt durch präzise Untertitel, alles mit einer ruhigen, erklärenden Sprachausgabe und einem sauberen, schematischen visuellen Stil.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein umfassendes 2-minütiges Anleitungsvideo für Systemadministratoren, das die sichere Verwaltung und Nutzung von API-Schlüsseln für die fortgeschrittene Videozusammenstellung innerhalb von Unternehmenssystemen demonstriert. Die visuelle Ästhetik sollte funktional und UI-fokussiert sein, vorgefertigte Vorlagen und Szenen verwenden, um verschiedene Integrationspunkte hervorzuheben, während der Ton eine autoritative, aber prägnante Note hat, die die Vorteile der flexiblen Größenanpassung und Exporte für verschiedene Plattformen detailliert beschreibt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein fesselndes 1-minütiges Erklärvideo für Technikbegeisterte und Early Adopters, das die hochmodernen Fähigkeiten eines KI-Video-Generators mit integrierter OpenAI-Technologie enthüllt. Visuell sollte das Video modern und dynamisch sein, eine reichhaltige Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um komplexe Konzepte zu veranschaulichen, begleitet von einer fesselnden, futuristischen Sprachausgabe-Generierung und nahtlosen automatischen Untertiteln für Zugänglichkeit und Klarheit.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Workflow-Automatisierungsvideo-Maker funktioniert

Optimieren Sie Ihren Content-Erstellungsprozess und generieren Sie mühelos professionelle Videos, indem Sie Skripte in ansprechende visuelle Geschichten mit KI verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Videoskript in den Editor einfügen. Unsere Plattform nutzt die "Text-zu-Video aus Skript"-Fähigkeiten, um Ihren Text zu analysieren und für die visuelle Zusammenstellung vorzubereiten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Wählen Sie aus einer Vielzahl von "Vorlagen & Szenen" oder passen Sie Elemente an, um Ihre Marke widerzuspiegeln. Unsere Medienbibliothek bietet diverse Stock-Assets für Ihre Videozusammenstellung.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Sprachausgabe hinzu
Verstärken Sie Ihre Botschaft mit professionellem Audio. Generieren Sie realistische Stimmen mit unserer "Sprachausgabe-Generierung"-Funktion, um Ihre Inhalte automatisch zu erzählen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihre automatisierte Videoproduktion, indem Sie unsere Funktion "Größenanpassung & Exporte" nutzen, um Ihr Video für die plattformübergreifende Veröffentlichung bereit zu machen und Ihr Publikum effizient zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Optimierte Kunden-Erfolgsgeschichten-Videos

.

Verwandeln Sie Testimonials mühelos in überzeugende Videoinhalte und automatisieren Sie die Produktion wirkungsvoller Kundenpräsentationsvideos.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen fortschrittliche Videoautomatisierung und Integration?

HeyGen bietet eine leistungsstarke "Video-Editing-API" und umfassende "API-Schlüssel", die es Unternehmen ermöglichen, die Fähigkeiten eines "KI-Video-Generators" direkt in ihre bestehenden Workflows zu integrieren. Dies ermöglicht eine nahtlose "Videoautomatisierung" für die programmatische "Videozusammenstellung" und eine effiziente "plattforübergreifende Veröffentlichung" von "Kurzform-Video-Inhalten".

Kann HeyGen die Erstellung von "Text-zu-Video"-Inhalten für Marketingteams optimieren?

Absolut, HeyGen ist ein idealer "Workflow-Automatisierungsvideo-Maker" für "Content-Marketing-Teams", der es ihnen ermöglicht, Textskripte in ansprechende Videos mit "KI-Avataren" und "KI-Sprachausgabe" zu verwandeln. Dies beschleunigt die Produktion von Assets wie "dynamischen Videoanzeigen" und "Social-Media-Videos" erheblich.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen zur Verbesserung der Videozugänglichkeit?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit, indem es automatisch genaue "Untertitel" für alle Videoinhalte generiert. Diese wichtige Funktion stellt sicher, dass Ihr "KI-Video-Generator"-Output inklusiv ist und ein breiteres Publikum effektiv erreicht.

Warum wird HeyGen als effiziente Lösung für "Content Creators" angesehen?

HeyGen ist ein führender "KI-Video-Generator", der "Content Creators" befähigt, die Videoproduktion vom Skript bis zum finalen Output zu vereinfachen. Es bietet vielfältige "Video-Vorlagen" und robuste "KI-Sprachausgabe"-Fähigkeiten, was es zu einem leistungsstarken Werkzeug macht, um schnell hochwertige "Kurzform-Video-Inhalte" zu erzeugen.

