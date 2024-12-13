Mitarbeiter-Onboarding-Videoersteller: Optimieren Sie das Training neuer Mitarbeiter

Steigern Sie die Mitarbeiterbindung und begeistern Sie neue Mitarbeiter mit einfach anpassbaren Videos, die beeindruckende AI-Avatare enthalten.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges, lebendiges Willkommensvideo für neue Mitarbeiter in einem dynamischen Tech-Startup vor, mit fröhlicher Hintergrundmusik und eleganten Motion Graphics. Dieses ansprechende Stück zielt darauf ab, die Unternehmenskultur und wichtige Teammitglieder vorzustellen, indem es HeyGens leistungsstarke Voiceover-Generierung nutzt, um eine konsistente, freundliche und professionelle Erzählung während des gesamten Onboarding-Erlebnisses sicherzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
HR-Manager und Teamleiter können Mitarbeiter effektiv mit einem klaren, 60-sekündigen Erklärvideo schulen, das neue interne Prozesse demonstriert. Dieses Video sollte einen sauberen, instruktiven visuellen Stil mit unterstützender Hintergrundmusik annehmen und komplexe Informationen durch HeyGens realistische AI-Avatare zum Leben erwecken, die die Zuschauer selbstbewusst Schritt für Schritt führen und "Erklärvideos" einfach anpassbar machen.
Beispiel-Prompt 2
Kleinunternehmer, die eine höhere Mitarbeiterbindung anstreben, können ein 30-sekündiges, warmes und einladendes Onboarding-Video produzieren, das wirklich mit ihren neuen Teammitgliedern verbindet. Dieses Video sollte personalisierte visuelle Elemente mit sanfter, einladender Audio mischen und HeyGens vielfältige Videovorlagen und Szenen nutzen, um schnell einen professionellen und unvergesslichen ersten Eindruck als führender "Mitarbeiter-Onboarding-Videoersteller" zu schaffen.
Beispiel-Prompt 3
Ein schnelles, dynamisches 50-sekündiges Onboarding-Video, das für Unternehmensschulungsabteilungen konzipiert ist, kann die Inhaltserstellung drastisch vereinfachen. Visualisieren Sie schnelle Szenenwechsel und einen professionellen, autoritativen Audioton, der direkt HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten nutzt, um "AI-gestützte automatisch generierte Skripte" in fesselnde visuelle "Onboarding-Videos" mit unvergleichlicher Geschwindigkeit zu verwandeln.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Onboarding-Videoersteller

Optimieren Sie das Erlebnis neuer Mitarbeiter und steigern Sie das Engagement mit professionellen, anpassbaren Onboarding-Videos, die mühelos erstellt werden.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript oder wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Willkommensnachricht oder wählen Sie aus einer Vielzahl vorgefertigter Videovorlagen, um Ihr Onboarding neuer Mitarbeiter zu starten.
2
Step 2
Personalisieren Sie mit AI-Avataren
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie einen lebensechten AI-Avatar auswählen, der Ihre Inhalte vermittelt und das Lernerlebnis für neue Mitarbeiter ansprechender macht.
3
Step 3
Erzeugen Sie ansprechende Voiceovers
Verbessern Sie Klarheit und Wirkung, indem Sie natürlich klingende Voiceovers in verschiedenen Sprachen erzeugen, die perfekt mit Ihrem Skript und den visuellen Elementen synchronisiert sind.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie Ihr Video
Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um ein konsistentes Unternehmensbild zu wahren, und finalisieren und exportieren Sie dann Ihr professionelles Onboarding-Video zur Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und erheben Sie Ihr Publikum mit motivierenden Videos

.

Motivieren Sie neue Mitarbeiter und kommunizieren Sie die Unternehmensvision effektiv durch inspirierende Videos.

Häufig Gestellte Fragen

Wie ermöglicht HeyGen die Erstellung von visuell ansprechenden und kreativen Onboarding-Videos für neue Mitarbeiter?

HeyGen bietet eine breite Palette an anpassbaren Videovorlagen, AI-Avataren und Motion Graphics, um fesselnde Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu gestalten. Dies stellt sicher, dass Ihre Inhalte nicht nur informativ, sondern auch hochgradig ansprechend und einprägsam für neue Mitarbeiter sind.

Welche AI-gestützten Funktionen bietet HeyGen, um die Produktion von Mitarbeiter-Onboarding-Videos zu optimieren?

HeyGen nutzt AI, um die Videoproduktion mit Funktionen wie realistischen AI-Avataren, AI-gestützten automatisch generierten Skripten aus Text und natürlicher Voiceover-Generierung zu vereinfachen. Dies reduziert die Produktionszeit für effektive Mitarbeiter-Onboarding-Videos erheblich.

Kann HeyGen unsere Onboarding-Videos leicht an unsere Markenidentität und spezifische Unternehmenskultur anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Onboarding-Videos einfach mit den Logos, Farben und spezifischen Ästhetiken Ihres Unternehmens anzupassen. Dies stellt sicher, dass Ihre Mitarbeiter-Onboarding-Videos Ihre einzigartige Marke perfekt widerspiegeln.

Welchen Einfluss hat die Nutzung von HeyGen auf die Erstellung effektiver Mitarbeiter-Onboarding-Videos auf das Engagement neuer Mitarbeiter?

HeyGens Tools erstellen klare, konsistente und ansprechende Onboarding-Videos, die neuen Mitarbeitern helfen, ihre Rollen und die Unternehmenskultur schnell zu verstehen. Diese robuste anfängliche Erfahrung verbessert das Engagement erheblich und trägt zur langfristigen Mitarbeiterbindung bei.

