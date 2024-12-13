Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in jedes Video zu integrieren. Darüber hinaus können Sie Ihre Inhalte bereichern, indem Sie persönliche Assets integrieren oder aus unserer umfangreichen Medienbibliothek wählen, um ein wirklich maßgeschneidertes Ergebnis zu erzielen.