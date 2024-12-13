Großhandels-Trainingsgenerator: Schnelle Kurserstellung

Erstellen Sie mühelos ansprechende E-Learning-Kurse und angepasste Inhalte, indem Sie Text-zu-Video aus Skript für eine effiziente Schulungsbereitstellung nutzen.

Entdecken Sie, wie Unternehmensausbilder und HR-Abteilungen ihre Kursbereitstellung optimieren können. Dieses 1-minütige professionelle und saubere Video mit einer informativen Stimme soll die nahtlose Integration unseres Großhandels-Trainingsgenerators mit bestehenden LMS-Plattformen demonstrieren und hervorheben, wie 'Text-zu-Video aus Skript' schnell 'SCORM-Pakete' zur Bereitstellung generieren kann, um manuellen Aufwand zu minimieren und die Reichweite zu maximieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erfahren Sie, wie SaaS-Unternehmen und Produktmanager ihre Markenpräsenz mit hoch 'angepassten Schulungsinhalten' steigern können. Erstellen Sie ein 90-sekündiges modernes und elegantes Video mit einer fröhlichen und freundlichen Stimme, das die Kraft eines 'White-Label'-Großhandels-Trainingsgenerators zeigt. Veranschaulichen Sie, wie Unternehmen einzigartige E-Learning-Erfahrungen mit personalisierten 'AI-Avataren' bereitstellen können, die ihre Markenidentität widerspiegeln.
Beispiel-Prompt 2
Für IT-Support-Teams und Compliance-Beauftragte: Tauchen Sie in die Erstellung robuster und 'DSGVO-konformer' Schulungsmodule ein. Entwickeln Sie ein 2-minütiges detailliertes und schrittweises Video, begleitet von einer ruhigen und autoritativen Stimme, das erklärt, wie man 'interaktive Kurse' mit unserem Generator erstellt. Betonen Sie die Einfachheit, wichtige Compliance-Informationen hinzuzufügen und die Zugänglichkeit durch automatisch generierte 'Untertitel' für alle Lernenden sicherzustellen.
Beispiel-Prompt 3
Vertriebsleiter und Schulungskoordinatoren können die Einsatzbereitschaft ihres Teams erheblich beschleunigen. Produzieren Sie ein 45-sekündiges dynamisches und schnelles Video, angetrieben von einer energetischen und motivierenden Stimme, das zeigt, wie unser Großhandels-Trainingsgenerator die schnelle Erstellung von 'Onboarding-Schulungen' ermöglicht, die komplexe 'Arbeitsabläufe und Prozesse' klären. Heben Sie die Effizienz hervor, die durch die Nutzung vorgefertigter 'Vorlagen & Szenen' gewonnen wird, um ansprechende Inhalte schnell anzupassen und bereitzustellen.
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie unser Großhandels-Trainingsgenerator funktioniert

Entwickeln Sie schnell umfassende, angepasste Schulungsmodule für Ihr Großhandelsgeschäft mit unserer KI-gestützten Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kursinhalte
Nutzen Sie die KI-gestützte Kurserstellung, indem Sie Ihr Thema eingeben oder ein Skript einfügen. Unsere Plattform generiert ein professionelles Video mit der Text-zu-Video-aus-Skript-Technologie und bietet eine solide Grundlage für Ihre Schulung.
2
Step 2
Wenden Sie Ihr Branding an
Personalisieren Sie Ihre Schulung mit Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Firmenlogo und Ihre Farben hinzufügen, um ein einheitliches und professionelles Erscheinungsbild zu gewährleisten, das Ihre Marke widerspiegelt.
3
Step 3
Fügen Sie interaktive Elemente hinzu
Steigern Sie das Engagement der Lernenden, indem Sie interaktive Elemente hinzufügen. Nutzen Sie unsere Vorlagen & Szenen, um Ihren Kurs effektiv zu strukturieren und Quiz oder Umfragen für ein dynamisches Erlebnis einzubauen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Schulung
Finalisieren und verteilen Sie Ihre E-Learning-Kurse. Exportieren Sie Ihre fertige Schulung als SCORM-Pakete für eine nahtlose Integration mit Ihrem bestehenden Learning Management System.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie ansprechende Videoclips für Schulungen

.

Erstellen Sie schnell fesselnde kurze Videoclips für Mikro-Learning, Onboarding-Schulungen oder Werbeinhalte zur Unterstützung Ihrer Kurse.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie erleichtert HeyGen die Integration mit bestehenden E-Learning-Plattformen?

HeyGen ist darauf ausgelegt, eine nahtlose Integration zu unterstützen, indem Sie Ihre KI-gestützten Kursinhalte für die Nutzung mit verschiedenen Learning Management Systems (LMS) exportieren können. Sie können branchenübliche SCORM-Pakete generieren, die Ihre Schulungsbereitstellung optimieren und HeyGen zu einem vielseitigen Großhandels-Trainingsgenerator machen.

Kann HeyGen White-Label-Lösungen für angepasste Schulungsinhalte unterstützen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre angepassten Schulungsinhalte perfekt mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmen. Sie können White-Label-Funktionen nutzen, um ein vollständig gebrandetes Lernerlebnis zu bieten und die Professionalität Ihrer Kursplattform zu steigern.

Welche technischen Funktionen verbessern die Effizienz von HeyGen als Kurserstellungsplattform?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Verarbeitung und einen benutzerfreundlichen Drag & Drop-Editor, um die KI-gestützte Kurserstellung zu vereinfachen. Dies ermöglicht es den Nutzern, schnell ansprechende E-Learning-Kurse und interaktive Kurse zu entwickeln, ohne umfangreiche technische Kenntnisse zu benötigen.

Wie unterstützt HeyGen technisch die Erstellung vielfältiger E-Learning-Kurse mit KI-Video?

HeyGen nutzt seinen KI-Video-Generator, um Skripte in ansprechende Videos mit KI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln. Diese technische Fähigkeit umfasst auch die Generierung von Untertiteln und die Unterstützung der sofortigen Lokalisierung für E-Learning-Kurse, um ein globales Publikum effizient zu erreichen.

