Whiteboard Videoersteller: Erstellen Sie ansprechende Erklärvideos

Verwandle deine Ideen in fesselnde Whiteboard-Videos mit intuitiver Text-zu-Video-Umwandlung direkt aus dem Skript, ideal für Marketing & Vertrieb.

Entwickeln Sie ein 60-sekündiges Erklärvideo, das für Kleinunternehmer konzipiert ist und veranschaulicht, wie ein neues Konzept ihren Arbeitsablauf vereinfacht. Der visuelle Stil sollte saubere, handgezeichnete Whiteboard-Animationen umfassen, ergänzt durch eine freundliche und professionelle Sprachaufnahme, die leicht mit der Sprachgenerierungsfunktion von HeyGen zu erreichen ist. Ziel ist eine fesselnde audiovisuelle Präsentation, die komplexe Informationen in leicht verdauliche Abschnitte herunterbricht und das Konzept der 'Whiteboard-Animation' zugänglich macht.
Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

End-to-End-Videogenerierung

Mit Struktur und Absicht erstellt

Bewertungen

Wie der Whiteboard-Video-Editor funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in fesselnde Whiteboard-Videos mit den intuitiven Werkzeugen von HeyGen, und bringen Sie Ihre Geschichten mit ansprechenden Visualisierungen und handgezeichneten Animationen zum Leben.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage oder beginnen Sie mit einer neuen
Wählen Sie aus dynamischen Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Whiteboard-Animationsprojekt zu starten. HeyGen bietet eine Vielzahl von sofort einsatzbereiten Szenen, um Sie schnell in Gang zu bringen.
2
Step 2
Erstellen Sie Ihr Skript und Voiceover
Geben Sie Ihr Skript ein und lassen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript ein ansprechendes Voiceover für Ihre Erklärungsvideos generieren, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.
3
Step 3
Visualisierungen hinzufügen und anpassen
Bereichern Sie Ihr Video mit Charakteren, Requisiten und Effekten aus der Medienbibliothek/Lagerunterstützung von HeyGen. Nutzen Sie Anpassungsoptionen, um handgezeichnete Animationen perfekt auf Ihre Botschaft abzustimmen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Whiteboard-Video
Sobald Ihr animiertes Video perfekt ist, verwenden Sie das Anpassen des Seitenverhältnisses und den Export, um Ihr Endprodukt im gewünschten Format zu erhalten, bereit für die Veröffentlichung auf jeder Plattform.

Anwendungsfälle

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Whiteboard-Videos zu erstellen, und bietet einen intuitiven AI-Video-Generator für überzeugende animierte Erklärvideos. Erstellen Sie mühelos dynamische Visualisierungen, auch ohne Design-Erfahrung.

Fesselnder Social-Media-Inhalt

Häufig gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, schnell ansprechende animierte Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mit Leichtigkeit Videos zu erstellen, indem es KI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionalität nutzt. Wählen Sie aus dynamischen Vorlagen und Szenen, um schnell ansprechende Visualisierungen für jeden Zweck zu produzieren, auch ohne Vorerfahrung.

Welche Anpassungsmöglichkeiten bietet HeyGen für Erklärvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, um Ihre Erklärungsvideos individuell zu gestalten. Sie können Ihr Branding mit Ihrem Logo und Ihren Farben personalisieren, aus einer reichhaltigen Medienbibliothek wählen und das Seitenverhältnis für verschiedene Plattformen anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre animierten Videos perfekt Ihrer Vision entsprechen.

Nutzt HeyGen KI zur Erstellung von animierten Inhalten?

Ja, HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Videogenerator, der darauf ausgelegt ist, die Videoproduktion zu vereinfachen. Unsere Plattform nutzt KI-Avatare und ausgefeilte Text-zu-Video-Funktionen sowie leistungsstarke Sprachsynthese, um effizient hochwertige animierte Videos zu erstellen.

Wie ermöglicht HeyGen kreative Kontrolle für vielfältige Videoprojekte?

HeyGen bietet robuste Werkzeuge, um Ihren kreativen Prozess zu verbessern, und ermöglicht es Ihnen, Videos mit erheblicher Flexibilität zu erstellen. Nutzen Sie eine Vielzahl dynamischer Vorlagen, integrieren Sie individuelles Branding und wählen Sie aus einer umfangreichen Medienbibliothek, um einzigartige und ansprechende Visuals für jedes Projekt zu erzielen.

