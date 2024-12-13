Whiteboard-Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Erklärvideos

Verwandeln Sie Ihre Skripte mühelos in dynamische Whiteboard-Animations-Erklärvideos mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-Funktion.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Marketing-Inhaltsstück, das sich an Marketingfachleute richtet, indem Sie HeyGens AI-Avatare in einem sauberen und professionellen Whiteboard-Animationsstil verwenden, um wichtige Branchenstatistiken aufzuschlüsseln, begleitet von einer klaren, autoritativen Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges Bildungs-Whiteboard-Video für Pädagogen oder Unternehmensschulungen, indem Sie HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um ein komplexes Konzept zu vereinfachen, mit einer schrittweisen visuellen Darstellung und einer ruhigen, instruktiven Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Werbe-Whiteboard-Video für SaaS-Unternehmen, das ein neues Software-Feature mit einem modernen, markenorientierten Whiteboard-Animationsstil und einer durch HeyGens Voiceover-Generierung erzeugten enthusiastischen Stimme hervorhebt, um potenzielle Nutzer mit schnellen, wirkungsvollen visuellen Erklärungen zu begeistern.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Whiteboard-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Erklärvideos mit unserer intuitiven Whiteboard-Animationssoftware, die Ihre Ideen in nur wenigen Schritten in überzeugende visuelle Geschichten verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Fügen Sie Ihren Text oder Ihr Skript direkt in die Plattform ein. Unsere leistungsstarke AI analysiert Ihre Inhalte und verwandelt Ihre Worte in die Grundlage für Ihre dynamische Whiteboard-Animation.
2
Step 2
Wählen Sie Whiteboard-Elemente aus
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von Whiteboard-Vorlagen, Charakteren und Assets. Passen Sie Szenen einfach an, um Ihr Skript visuell darzustellen und Ihre Botschaft zu verstärken.
3
Step 3
Fügen Sie Voiceovers hinzu
Integrieren Sie professionelle Voiceovers für Ihr Whiteboard-Video. Erzeugen Sie realistische Stimmen mit unserer AI oder laden Sie Ihre eigene Audiodatei hoch, um eine klare Erzählung zu bieten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Finalisieren Sie Ihr Projekt und exportieren Sie Ihr hochwertiges Erklärvideo. Wählen Sie aus verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass es perfekt für jede Plattform optimiert ist.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Produzieren Sie Marketing- & Social-Content

Erstellen Sie schnell fesselnde Whiteboard-Animationsvideos für soziale Medien und Marketingkampagnen, um die Interaktion mit dem Publikum und die Markenbekanntheit zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Whiteboard-Animationsvideos?

HeyGens AI-Videoplattform vereinfacht die Erstellung von Whiteboard-Animationen, indem sie Nutzern ermöglicht, Skripte mühelos in fesselnde Videos umzuwandeln. Es fungiert als leistungsstarker Whiteboard-Video-Maker, der AI nutzt, um den gesamten Produktionsprozess zu vereinfachen.

Kann ich das Aussehen meiner Erklärvideos mit HeyGens Whiteboard-Vorlagen anpassen?

Ja, HeyGen bietet eine Auswahl an anpassbaren Whiteboard-Vorlagen, um Ihnen bei der Erstellung einzigartiger Erklärvideos zu helfen. Sie können Ihre Inhalte weiter personalisieren, indem Sie benutzerdefinierte Markenkennzeichnungen wie Logos und Farben integrieren und Elemente aus der umfangreichen Medienbibliothek hinzufügen.

Welche Voiceover-Optionen stehen für mit HeyGen erstellte Whiteboard-Videos zur Verfügung?

HeyGens Whiteboard-Video-Generator bietet fortschrittliche Voiceover-Generierungsfunktionen, mit denen Sie professionelle Erzählungen direkt aus Text erstellen können. Diese Text-zu-Video-Funktion sorgt dafür, dass Ihre Whiteboard-Animationen klare und überzeugende Audios haben.

Unterstützt HeyGen flexible Bearbeitungs- und Exportoptionen für meine Whiteboard-Inhalte?

Als vielseitiger Video-Editor stellt HeyGen sicher, dass Ihre Whiteboard-Videos poliert und bereit für jede Plattform sind. Sie können problemlos Seitenverhältnisse anpassen und Ihre hochwertigen Whiteboard-Animationsinhalte in verschiedenen Formaten exportieren.

