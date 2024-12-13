Ihr Wellness-Erklärvideo-Generator für Wirkung

Stärken Sie Ihre Wellness-Marke mit fesselnden Erklärvideos. Erstellen Sie mühelos Inhalte mit unserer fortschrittlichen Text-zu-Video-Technologie.

355/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Marketingvideo für Manager von Gesundheits- und Wellnessmarken, das die Effizienz von HeyGen als Erklärvideo-Generator für Kampagnen veranschaulicht. Es sollte moderne, saubere Grafiken mit dynamischen Übergängen enthalten und die Text-zu-Video-Funktion nutzen, um schnell überzeugende, professionelle Voiceover-Inhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie einen 60-sekündigen Social-Media-Leitfaden für Wellness-Coaches und Content-Ersteller, der sich darauf konzentriert, ansprechende animierte Erklärvideos für ihr Publikum zu erstellen. Dieses Video sollte spielerische, illustrative Animationen, fröhliche Hintergrundmusik und deutlich sichtbare Untertitel für maximale Zugänglichkeit und Reichweite enthalten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 35-sekündiges Video für Unternehmer, die neue Wellness-Programme starten, und zeigen Sie, wie HeyGens Videovorlagen die individuelle Markenbildung vereinfachen. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit einem beruhigenden melodischen Soundtrack, der Szenen schnell mit verschiedenen Vorlagen und Szenen anpasst, um eine einzigartige Markenidentität zu schaffen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Wellness-Erklärvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie mühelos Ihre Wellness-Inhalte in professionelle Erklärvideos mit KI. Erstellen Sie ansprechende visuelle Darstellungen, überzeugende Erzählungen und teilen Sie wirkungsvolle Botschaften mit Leichtigkeit.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Wellness-Video-Skript direkt in die Plattform einfügen. Unsere Text-zu-Video-Funktion wandelt Ihren Text sofort in eine dynamische Videotimeline um.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Passen Sie deren Aussehen und Stimme an, um Ihre Wellness-Botschaft professionell zu übermitteln.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit passenden visuellen Elementen, indem Sie aus vorgefertigten Videovorlagen wählen oder eigene Medien hinzufügen. Wenden Sie die einzigartigen Farben und Logos Ihrer Marke für ein einheitliches Erscheinungsbild an.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Finalisieren Sie Ihr Erklärvideo, indem Sie Untertitel für die Barrierefreiheit hinzufügen. Dann exportieren Sie Ihr Video einfach in verschiedenen Formaten, bereit zur Verbreitung über soziale Medien und andere Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirieren und motivieren Sie Ihr Publikum

.

Erstellen Sie inspirierende und aufbauende Motivationsvideos, um mit Ihrem Publikum in Kontakt zu treten und das mentale und körperliche Wohlbefinden zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen Unternehmen helfen, ansprechende Erklärvideos zu erstellen?

HeyGen dient als KI-gestützter Erklärvideo-Generator, der es Wellness-Unternehmen und anderen ermöglicht, schnell professionelle Videos zu erstellen. Sie können Text-zu-Video mit realistischen KI-Avataren umwandeln und Ihre Marketingbemühungen verbessern.

Unterstützt HeyGen KI-Avatare und die Text-zu-Video-Generierung?

Ja, HeyGen ermöglicht es Nutzern, fortschrittliche KI-Avatare zu nutzen und Skripte direkt in Videos umzuwandeln. Diese innovative Text-zu-Video-Funktion vereinfacht die Inhaltserstellung für Schulungsvideos oder soziale Medien.

Kann ich Erklärvideos mit meinem eigenen Branding in HeyGen anpassen?

Absolut, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für das Branding, einschließlich Logos und Farben, um sicherzustellen, dass Ihre Erklärvideos mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Sie können auch verschiedene Videovorlagen und einen umfassenden Video-Editor für ein professionelles Erscheinungsbild nutzen.

Welche Barrierefreiheitsfunktionen bietet HeyGen für Videoinhalte?

HeyGen bietet leistungsstarke KI-Voiceovers, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken, und generiert automatisch Untertitel für verbesserte Zugänglichkeit und Reichweite. Diese Funktionen stellen sicher, dass Ihre Inhalte ansprechend und auf verschiedenen Plattformen weit verbreitet sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo