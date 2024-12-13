Ja, HeyGen macht das Teilen Ihrer Rückblick-Videos in sozialen Medien unglaublich einfach und effizient. Sobald Ihr Video fertig ist, können Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren, die für Plattformen wie Instagram, TikTok Video oder YouTube geeignet sind, um eine breite Reichweite und Interaktion über Ihre gewünschten Kanäle hinweg zu gewährleisten.