Website-Video-Maker: Erstellen Sie mühelos beeindruckende Videos

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos für Ihre Website, die Aufmerksamkeit erregen. Nutzen Sie unsere leistungsstarke Voiceover-Generierung, um Ihre Botschaft zu perfektionieren.

Stellen Sie sich ein 30-sekündiges Video vor, das einen 'Kleinunternehmer' zeigt, der mühelos ansprechende 'Marketingvideos' für seine Website erstellt. Der visuelle Stil sollte hell und optimistisch sein, mit einer sauberen, benutzerfreundlichen Oberfläche und inspirierender Hintergrundmusik. Dieses Video sollte die Nutzung von HeyGens 'Vorlagen & Szenen' betonen, um schnell ein professionelles Aussehen zu erzielen, und 'AI-Avatare' für eine persönliche Note nutzen, komplett mit natürlicher 'Voiceover-Generierung'.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für Online-Händler, das zeigt, wie man 'professionelle Videos' für Produktseiten mit einem 'AI-Videogenerator' erstellt. Visuell sollte es elegant und lehrreich sein, mit Bewegungsgrafiken und einer klaren, prägnanten Stimme. Der Fokus liegt darauf, komplexe Themen mit HeyGens 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion zu vereinfachen und die Zugänglichkeit durch automatisierte 'Untertitel' zu gewährleisten, unterstützt durch eine reichhaltige 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung'.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Video für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, das zeigt, wie bestehende Inhalte in dynamische 'Social-Media-Videos' verwandelt werden können. Die visuelle Ästhetik sollte schnelllebig und lebendig sein, mit schnellen Schnitten und trendiger Musik, um die Aufmerksamkeit zu fesseln. Heben Sie HeyGens Fähigkeit hervor, vielseitige Inhalte einfach zu produzieren, indem Sie 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für verschiedene Plattformen demonstrieren und die Interaktion mit polierter 'Voiceover-Generierung' verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein anspruchsvolles 30-sekündiges Video, das professionelle Marken anspricht, die einen neuen Service mit einem 'Website-Video-Maker' einführen möchten. Visuell sollte das Video Eleganz und Autorität ausstrahlen, mit hochauflösendem Filmmaterial und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme. Diese Erzählung sollte zeigen, wie HeyGen Marken befähigt, schnell 'hochwertige Videoinhalte' zu erstellen, insbesondere durch die Nutzung von 'Vorlagen & Szenen' für ein konsistentes Markenimage und makellose 'Voiceover-Generierung', um ihre Botschaft effektiv zu vermitteln.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Website-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Videos für Ihre Website mit AI-gestützten Tools und anpassbaren Vorlagen, ohne Vorkenntnisse.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Vorlagen und Szenen oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr einzigartiges Website-Video zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte und AI-Elemente hinzu
Integrieren Sie Ihre eigenen Medien oder nutzen Sie HeyGens leistungsstarke Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion, um dynamische Visuals aus Ihrem Text zu generieren.
3
Step 3
Personalisieren Sie mit Branding und Medien
Passen Sie Ihr Video mit HeyGens Branding-Kontrollen an, indem Sie Ihr Logo und Ihre Farben hinzufügen, um ein einheitliches professionelles Erscheinungsbild für Ihre Website zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr hochwertiges Video
Finalisieren Sie Ihr Projekt und exportieren Sie Ihr hochwertiges Video mit Seitenverhältnis-Anpassung & Exporten, bereit für Ihre Website oder soziale Medien.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Kundenerfolgsstory-Videos

.

Erstellen Sie kraftvolle AI-Videos, um Kundenreferenzen und Erfolgsgeschichten hervorzuheben und die Glaubwürdigkeit Ihrer Website zu erhöhen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoerstellung für Unternehmen?

HeyGen ist ein intuitiver AI-Videogenerator, der es Nutzern, einschließlich Kleinunternehmern, ermöglicht, mühelos professionelle Videos zu erstellen. Seine umfangreichen Medienressourcen und die benutzerfreundliche Oberfläche machen es zu einem idealen Website-Video-Maker für verschiedene Bedürfnisse.

Kann ich die visuellen Elemente meiner Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut! HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, einschließlich einer Vielzahl von Vorlagen und der Möglichkeit, Fotos per Drag & Drop hinzuzufügen. Dies ermöglicht es Ihnen, hochwertige Videoinhalte mit Bewegungseffekten zu produzieren, perfekt für Marketing- und Social-Media-Videos.

Unterstützt HeyGen die Videoübersetzung und Untertitelgenerierung?

Ja, HeyGen bietet robuste Videoübersetzungsfunktionen, um Ihnen zu helfen, ein globales Publikum zu erreichen. Sie können auch mühelos Untertitel und automatische Untertitel generieren, um sicherzustellen, dass Ihre professionellen Videos zugänglich und wirkungsvoll sind.

Welche Tools bietet HeyGen zur Verbesserung der Videoqualität?

HeyGen ist mit fortschrittlichen Funktionen wie AI-Text-zu-Sprache und AI-Avataren ausgestattet, alles innerhalb einer browserbasierten Bearbeitungserfahrung. Diese Tools tragen zur Erstellung hochwertiger Videoinhalte bei und machen HeyGen zu einem umfassenden Videoeditor für all Ihre Bedürfnisse.

