Erstellen Sie ein 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die schnell professionelle Einführungen für ihre neue Website erstellen müssen. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit klaren Grafiken und sanften Übergängen, begleitet von einem schwungvollen, inspirierenden Hintergrundtrack und einer klaren, prägnanten Erzählung. Dieses Video wird demonstrieren, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion es Nutzern ermöglicht, ihre Marketingbotschaften mühelos in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln und als leistungsstarker "Website-Video-Generator" zu fungieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Gestalten Sie eine dynamische 45-sekündige Social-Media-Anzeige für digitale Marketer, die das Engagement auf verschiedenen Plattformen steigern möchten. Der visuelle Stil sollte auffällig sein, mit lebendigen Farben und schnellen Schnitten, gepaart mit trendiger, energetischer Musik und einer begeisterten Stimme. Heben Sie HeyGens fortschrittliche "AI-Avatare"-Funktion hervor, die zeigt, wie diese lebensechten Präsentatoren jedes "AI-Video-Generator"-Projekt sofort aufwerten können, wodurch die Inhaltserstellung sowohl einfach als auch äußerst effektiv für Social-Media-Kampagnen wird.
Erstellen Sie ein elegantes 60-sekündiges Produkt-Demovideo, das sich an E-Commerce-Shop-Besitzer richtet, die ihre neuesten Angebote stilvoll präsentieren möchten. Die visuelle Ästhetik sollte produktorientiert sein, mit hochwertigen Bildern und subtilen Animationen, verstärkt durch eine professionelle, beruhigende Stimme, die mit HeyGens "Voiceover-Generierung" erstellt wurde, und dezenter Hintergrundmusik. Betonen Sie, wie einfach es ist, die vielfältigen "Vorlagen & Szenen" zu nutzen, um polierte "Video-Generator"-Inhalte zu erstellen, die Produktmerkmale und -vorteile wirklich hervorheben.
Entwickeln Sie ein schnelles 15-sekündiges Ankündigungsvideo für Content-Ersteller, die schnelle, wirkungsvolle Botschaften über verschiedene digitale Kanäle verbreiten müssen. Das visuelle Design sollte schnelllebig und lebendig sein, mit fetten, leicht lesbaren Textüberlagerungen und aufregenden Soundeffekten, um sofortige Aufmerksamkeit zu erregen. Veranschaulichen Sie, wie HeyGens "Untertitel/Beschriftungen" und "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte"-Funktionen es Erstellern ermöglichen, ihre "AI-Video"-Inhalte schnell für jede Plattform anzupassen und sich als ultimativer "Text-zu-Video-Generator" für dringende Updates zu beweisen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Website-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos Videos in professioneller Qualität für Ihre Website, soziale Medien und mehr, indem Sie Text in dynamische visuelle Inhalte mit AI verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder Textes. Der Text-zu-Video-Generator wird diesen Inhalt verwenden, um die Erzählung Ihres Videos zu formen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Botschaft zu präsentieren. Passen Sie ihr Aussehen an und wählen Sie einen AI-Stimmgenerator, um Ihr Skript zu erzählen.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Branding hinzu
Bereichern Sie Ihr Video mit ansprechenden Grafiken und Stockmedien aus der Bibliothek. Integrieren Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke mit Hilfe von Branding-Kontrollen für ein konsistentes Erscheinungsbild.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Kreation, indem Sie sie in Ihrem gewünschten Seitenverhältnis exportieren, z. B. als MP4-Datei, bereit zur Verbreitung auf Ihrer Website oder sozialen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entwickeln Sie Bildungsinhalte in Videoform

Erstellen und liefern Sie effizient vielfältige Videokurse für Ihre Website, um Ihre Reichweite auf ein globales Publikum zu erweitern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Text mühelos in ansprechende Videos zu verwandeln, indem es seinen fortschrittlichen AI-Video-Generator nutzt. Geben Sie einfach Ihr Videoskript ein, wählen Sie einen AI-Avatar aus, und HeyGen übernimmt die Produktion, wodurch die Inhaltserstellung zugänglich und effizient wird.

Kann HeyGen bei der Erstellung professioneller Marketingvideos helfen?

Absolut. HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek von Vorlagen, anpassbaren Szenen und Branding-Kontrollen, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Erstellen Sie schnell Inhalte in professioneller Qualität für soziale Medien oder Geschäftspräsentationen.

Welche Art von AI-Avataren bietet HeyGen für Videos an?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an AI-Avataren, einschließlich realistischer sprechender Köpfe, die Ihre Botschaft mit lebensechten Ausdrücken und synchronisiertem Audio übermitteln können. Dies ermöglicht dynamische und ansprechende AI-Video-Inhalte, ohne dass eine Kamera oder Schauspieler benötigt werden.

Ist HeyGen für eine einfache Inhaltserstellung konzipiert?

Ja, HeyGen ist mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche ausgestattet, um den gesamten Videoproduktionsprozess zu vereinfachen. Von der Text-zu-Video-Generierung bis zum finalen Export hilft HeyGen Ihnen, hochwertige AI-Videos effizient zu erstellen, Komplexität zu reduzieren und Zeit für Content-Ersteller zu sparen.

