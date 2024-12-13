Erstellen Sie ein 30-sekündiges Marketingvideo, das sich an Kleinunternehmer richtet, die schnell professionelle Einführungen für ihre neue Website erstellen müssen. Der visuelle Stil sollte sauber und modern sein, mit klaren Grafiken und sanften Übergängen, begleitet von einem schwungvollen, inspirierenden Hintergrundtrack und einer klaren, prägnanten Erzählung. Dieses Video wird demonstrieren, wie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion es Nutzern ermöglicht, ihre Marketingbotschaften mühelos in überzeugende visuelle Inhalte zu verwandeln und als leistungsstarker "Website-Video-Generator" zu fungieren.

