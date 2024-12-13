Website-Promo-Video-Maker: Steigern Sie Ihre Marke mit AI

Erstellen Sie mühelos fesselnde Website-Promo-Videos. Nutzen Sie unsere professionell gestalteten Vorlagen & Szenen, um Engagement zu steigern und Konversionen zu fördern.

Eine schnelle, inspirierende 45-sekündige Videogeschichte für Kleinunternehmer und Vermarkter, die einen sauberen, modernen visuellen Stil mit einer fröhlichen, freundlichen Stimme und Hintergrundmusik zeigt. Das Video wird hervorheben, wie einfach es ist, ein professionelles "Promo-Video" mit HeyGens intuitiven "Vorlagen & Szenen" zu erstellen, um ein neues Produkt mühelos zu lancieren.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich eine schnelle, 30-sekündige "Videoanzeige" vor, die für Social-Media-Manager und Content-Ersteller maßgeschneidert ist und dynamische visuelle Elemente bietet, die für vertikale Ansichten optimiert sind, sowie trendige Musik. Diese fesselnde Anzeige nutzt HeyGens "AI-Avatare" und "Voiceover-Generierung", um prägnante, energiegeladene Botschaften zu liefern und zu demonstrieren, wie nahtlos sie in "Social-Media"-Kampagnen integriert werden können.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges "Erklärvideo" für E-Commerce-Unternehmen und Produktentwickler, das einen eleganten, polierten visuellen Stil mit anspruchsvoller Hintergrundmusik und einer autoritativen Stimme verwendet. Dieses "Produktvideo" wird eine neue Produktlinie detailliert darstellen, indem es ein einfaches Skript in dynamische visuelle Elemente verwandelt, unter Verwendung von HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, komplett mit professionellen "Untertiteln".
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein emotional ansprechendes 45-sekündiges "Promotionsvideo" für Markenmanager und Unternehmenskommunikatoren, das die Geschichte einer Marke mit einem filmischen visuellen Stil erzählt, der verschiedene Stock-Footage und benutzerdefinierte Marken kombiniert, begleitet von inspirierender Musik und einer artikulierten Stimme. Das Video wird HeyGens umfangreiche "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" nutzen und demonstrieren, wie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" eine vielseitige Bereitstellung von "benutzerdefinierten Videos" über Plattformen hinweg ermöglichen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Website-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde Website-Promo-Videos, die Ihr Publikum informieren und einbinden, indem Sie Ihre Ideen in nur wenigen einfachen Schritten in professionellen Inhalt verwandeln.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihren kreativen Prozess, indem Sie aus einer Bibliothek professionell gestalteter Vorlagen wählen, die perfekt für verschiedene Werbevideo-Bedürfnisse geeignet sind.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Laden Sie Ihre eigenen Medien hoch und erwecken Sie Ihr Skript mit hochwertiger Voiceover-Generierung zum Leben, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar ankommt.
3
Step 3
Verbessern Sie mit AI-Tools
Machen Sie Ihr Video für alle Zuschauer zugänglich und ansprechend, indem Sie automatisch genaue Untertitel direkt aus Ihrem Audio generieren.
4
Step 4
Exportieren und Veröffentlichen
Finalisieren Sie Ihr Werbevideo, indem Sie das perfekte Seitenverhältnis auswählen und es in hoher Auflösung exportieren, bereit für die sofortige Freigabe über soziale Medien und Ihre Website.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Bauen Sie Vertrauen und Glaubwürdigkeit auf, indem Sie Kundenreferenzen in wirkungsvolle, teilbare Videogeschichten für Ihre Website verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Promo-Videos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle und ansprechende Promo-Videos mit fortschrittlicher AI zu erstellen. Nutzen Sie eine Vielzahl von professionell gestalteten Vorlagen, um schnell fesselnde Videoanzeigen für soziale Medien und verschiedene Plattformen zu produzieren und HeyGen als Ihren bevorzugten Promo-Video-Maker zu etablieren.

Welche kreativen Optionen bietet HeyGen für Werbeinhalte?

HeyGen bietet umfangreiche kreative Optionen, darunter eine reichhaltige Bibliothek mit fertigen Videovorlagen und AI-Visuals, um Ihre Projekte zu starten. Sie können Ihre benutzerdefinierten Videos mit animiertem Text, lizenzfreien Stock-Videos, vielfältiger Musik und realistischen AI-Voiceovers verbessern, um sicherzustellen, dass Ihr Werbevideo heraussticht.

Kann ich mit HeyGen ein Promo-Video aus Text oder Skript erstellen?

Ja, HeyGen verfügt über leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, mit denen Sie Ihr Skript in ein überzeugendes Erklär- oder Werbevideo verwandeln können. Nutzen Sie AI-Avatare und fortschrittliche Voiceover-Generierung sowie automatische Untertitel, um Ihren Video-Produktions-Workflow mühelos zu optimieren.

Ist HeyGen geeignet, um schnell Social-Media-Videoanzeigen zu erstellen?

Absolut, HeyGen ist als benutzerfreundlicher Online-Editor konzipiert, der perfekt für die schnelle Erstellung von Social-Media-Videoanzeigen und Marketingkampagnen geeignet ist. Mit Funktionen wie Seitenverhältnis-Anpassung und einer benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie effizient professionelle Promo-Videoanzeigen erstellen, die für Plattformen wie YouTube, Instagram und Facebook maßgeschneidert sind.

