Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für technikaffine Pädagogen, das fortgeschrittene 'Videobearbeitung'-Techniken für ihre Online-Kurse demonstriert. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und tutorialorientiert sein, mit klaren Bildschirmaufnahmen, annotierten Highlights und einer präzisen, erklärenden Stimme, die sicherstellt, dass jeder Schritt verstanden wird. Betonen Sie HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für verbesserte Zugänglichkeit und Lernen und zeigen Sie, wie einfach es ist, polierte Bildungsinhalte zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Für Content-Ersteller, die bestehende Inhalte effizient 'wiederverwenden' möchten, stellen Sie sich ein 45-sekündiges Werbevideo vor. Dieses dynamische und lebendige Stück wird schnelle Schnitte und energetisches Stockmaterial aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung verwenden, untermalt von einem peppigen, motivierenden Soundtrack. Das Video wird klar veranschaulichen, wie HeyGen es Nutzern ermöglicht, schnell 'Webinar-Videos zu erstellen' aus verschiedenen Elementen, um sicherzustellen, dass das Endergebnis poliert und bereit für diverse Plattformen durch Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte ist.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein prägnantes 2-minütiges Demonstrationsvideo für Unternehmensschulungen, das zeigt, wie man Online-Sitzungen mit 'KI-Tools' für Webinare aufwertet. Die visuelle Präsentation sollte hochprofessionell und markenorientiert sein, mit einem lebensechten KI-Avatar, der wichtige Informationen vor einem individuell gestalteten Hintergrund liefert, ergänzt durch eine anspruchsvolle, artikulierte Stimme. Heben Sie HeyGens KI-Avatare und Vorlagen & Szenen hervor, um schnell konsistente, hochwertige 'Webinar-Videos' zu produzieren, die eine starke Unternehmensidentität bewahren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Webinar-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Webinar-Videos, indem Sie intelligente Tools nutzen, um Ihr Publikum zu fesseln und professionelle Präsentationen zu liefern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Inhalte
Beginnen Sie damit, Ihren Bildschirm und Ihre Webcam direkt innerhalb der Plattform aufzunehmen oder ein Skript einzufügen, um Ihr erstes Video mit den Online-Aufnahmefunktionen zu erstellen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre visuellen Elemente an
Steigern Sie die Attraktivität Ihres Videos, indem Sie kostenlose Vorlagen anwenden, Branding-Kontrollen anpassen und Elemente aus einer umfassenden Medienbibliothek hinzufügen.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Verbesserungen hinzu
Integrieren Sie professionelle KI-Tools wie automatisch generierte Untertitel oder realistische Text-to-Speech-Sprachübertragungen, um Ihre Botschaft zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Webinar
Finalisieren Sie Ihr Webinar-Video und exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Weitergabe an Ihr Publikum oder zur Wiederverwendung auf verschiedenen Plattformen.

Anwendungsfälle

Wiederverwendung von Webinar-Inhalten für soziale Medien

Verwandeln Sie Ihre Webinar-Aufzeichnungen mühelos in ansprechende kurze Videoclips für die Promotion in sozialen Medien und eine breitere Publikumsreichweite.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfachen HeyGens KI-Tools den Prozess der Erstellung von Webinar-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Tools, einschließlich KI-Avatare und Text-to-Speech, um Skripte in ansprechende Webinar-Videos zu verwandeln, ohne komplexe Videobearbeitung. Dies ermöglicht es Nutzern, effizient hochwertige Inhalte zu erstellen.

Kann ich die visuellen Elemente und das Branding meiner Webinar-Videos mit HeyGen anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, visuelle Elemente anzupassen, Ihr Logo hinzuzufügen und Markenfarben anzuwenden, um sicherzustellen, dass Ihre Webinar-Videos perfekt mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können auch virtuelle Hintergründe und eine umfangreiche Medienbibliothek nutzen.

Bietet HeyGen Vorlagen und eine einfache Möglichkeit, Webinar-Videos zu erstellen?

Ja, HeyGen bietet eine Vielzahl kostenloser Vorlagen und einen benutzerfreundlichen Drag-and-Drop-Editor, um die Erstellung Ihrer Webinar-Videos zu vereinfachen. Sie können schnell loslegen und Szenen an Ihre spezifischen Bedürfnisse anpassen.

Wie unterstützt HeyGen die Zugänglichkeit und Wiederverwendung von Webinar-Inhalten?

HeyGen generiert automatisch KI-Untertitel und Captions, um die Zugänglichkeit für alle Zuschauer zu verbessern. Darüber hinaus können Sie Ihre Webinar-Videos problemlos in verschiedene Formate umwandeln, einschließlich unterschiedlicher Seitenverhältnisse, um ein breiteres Publikum auf mehreren Plattformen zu erreichen.

