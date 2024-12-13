Webinar-Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Inhalte

Produzieren Sie mühelos ansprechende Webinare mit AI-Tools und anpassbaren Videovorlagen, verstärkt durch HeyGens realistische AI-Avatare.

Erstellen Sie ein 1-minütiges Tutorial-Video für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das zeigt, wie schnell HeyGens AI-Tools den Prozess der Nutzung eines Webinar-Video-Generators vereinfachen. Der visuelle Stil sollte elegant und modern sein, die Benutzeroberfläche klar darstellen und mit einer professionellen, freundlichen Stimme unterlegt sein. Heben Sie die Funktion 'Text-zu-Video aus Skript' hervor, um mühelos aus Stichpunkten ein poliertes Video zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video, das sich an Content-Ersteller und Unternehmensschulungen richtet und zeigt, wie HeyGens umfangreiche 'Vorlagen & Szenen' sofort ansprechende Webinare aufwerten können. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein, mit schnellen Schnitten zwischen verschiedenen Vorlagenbeispielen, begleitet von einer energischen, klaren Erzählung. Zeigen Sie die Vielseitigkeit dieser Videovorlagen, um zur sofortigen Anwendung zu inspirieren.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 90-Sekunden-Video für Online-Lehrer und E-Learning-Entwickler, das sich darauf konzentriert, wie HeyGen den gesamten Videoerstellungs-Workflow optimiert und als effizienter Video-Editor fungiert. Die visuelle Präsentation sollte klar und detailliert sein, um die Einfachheit des Bearbeitungsprozesses zu demonstrieren, gepaart mit einer autoritativen, selbstbewussten Stimme. Betonen Sie die Funktion 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte', um nahtloses Teilen auf verschiedenen Plattformen zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 1-Minuten-15-Sekunden-Video für Marketingagenturen und HR-Abteilungen vor, das die Kraft der personalisierten Kommunikation mit HeyGens innovativen 'AI-Avataren' zeigt. Visuell sollte das Video freundlich und einladend sein, mit verschiedenen sprechenden Avataren, die markenspezifische Botschaften übermitteln, unterstützt von einem warmen und ansprechenden Audioton. Diese Demonstration wird hervorheben, wie diese Avatare mit einem Markenkit für konsistente Botschaften integriert werden können.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Webinar-Video-Generator funktioniert

Vereinfachen Sie die Erstellung professioneller und ansprechender Webinar-Videos mit unserer intuitiven AI-gestützten Plattform, die Ihre Ideen mühelos in polierte Inhalte verwandelt.

1
Step 1
Wählen Sie eine Videovorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek vorgefertigter "Videovorlagen", um schnell mit der Erstellung Ihres Webinars zu beginnen, indem Sie unsere "Vorlagen & Szenen"-Funktion nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie AI-Avatare und Medien hinzu
Füllen Sie Ihr Video mit lebensechten "AI-Avataren", um Ihre Inhalte zu präsentieren. Laden Sie Ihre visuellen Inhalte einfach hoch oder nutzen Sie unsere integrierte Medienbibliothek.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Sprachüberlagerungen
Verwandeln Sie Ihr Skript in natürlich klingende Sprache mit "AI-Text-zu-Sprache" für professionelle Erzählungen, indem Sie unsere "Sprachgenerierung"-Funktion nutzen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Webinar
Exportieren und teilen Sie Ihre polierten "Webinar-Videos" mühelos in verschiedenen Formaten, bereit für jede Plattform, indem Sie unsere Funktion "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" nutzen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie Webinar-Zusammenfassungen für Social Media

Verwandeln Sie Ihre vollständigen Webinare in wenigen Minuten mühelos in überzeugende Social-Media-Videos und Kurzclips, um die Reichweite und das Engagement nach der Veranstaltung zu maximieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Video-Bearbeitungsprozess für Webinare?

HeyGens leistungsstarke "AI-Tools" und intuitive "Drag-and-Drop"-Oberfläche fungieren als ausgefeilter "Video-Editor", der es Benutzern ermöglicht, professionelle "Webinar-Videos" mühelos zu erstellen. Sie können "Videovorlagen", "AI-Avatare" und "Text-zu-Video aus Skript" nutzen, um die Produktion zu optimieren.

Kann HeyGen dynamische AI-Untertitel und AI-Text-zu-Sprache für meine Inhalte generieren?

Ja, HeyGen integriert nahtlos "AI-Text-zu-Sprache" und "AI-Untertitel", um Ihre "Webinar-Videos" zu verbessern. Unsere Plattform bietet robuste "Sprachgenerierung" und automatische "Untertitel/Beschriftungen", um die Zugänglichkeit und das Engagement für alle Zuschauer zu steigern.

Welche Branding-Optionen stehen zur Verfügung, wenn ich HeyGen für meine Webinar-Videos nutze?

HeyGen bietet umfangreiche "Branding-Kontrollen", die es Ihnen ermöglichen, Konsistenz über alle Ihre "Webinar-Videos" hinweg zu wahren. Nutzen Sie Funktionen wie ein anpassbares "Markenkit", personalisierte "virtuelle Hintergrund"-Optionen und gebrandete "Videovorlagen", um sich mit Ihrer Unternehmensidentität abzustimmen.

Wie kann ich die Webinar-Videos, die ich mit HeyGen erstelle, exportieren und teilen?

HeyGen macht es einfach, Ihre hochwertigen "Webinar-Videos" in verschiedenen Formaten zu "exportieren und zu teilen". Sie können Ihr "Webinar-Recap" für "Social Media" oder andere Plattformen problemlos optimieren und herunterladen, um eine nahtlose Verteilung mit flexiblen "Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporten" zu gewährleisten.

