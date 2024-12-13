Webinar-Promo-Video-Maker: Anmeldungen leicht steigern

Erstellen Sie sofort fesselnde Webinar-Promo-Videos, um mehr Anmeldungen zu generieren, indem Sie anpassbare Vorlagen & Szenen nutzen.

Erstellen Sie ein dynamisches 60-Sekunden-Video für technische Fachleute und Produktmanager, das zeigt, wie ein KI-Videoeditor die Inhaltserstellung vereinfacht. Der visuelle Stil sollte modern sein und klare Textüberlagerungen auf dem Bildschirm enthalten, ergänzt durch einen professionellen KI-Avatar. Der Ton sollte eine klare, autoritative KI-Stimme sein, die die Effizienz der Videoerstellung aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion betont.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-Sekunden-Webinar-Promo-Video, das sich an Marketingteams und Veranstaltungsorganisatoren richtet und darauf abzielt, Anmeldungen zu fördern. Verwenden Sie einen lebendigen und dynamischen visuellen Stil, der die Vielseitigkeit verschiedener Webinar-Video-Vorlagen hervorhebt, begleitet von einer lebhaften, energetischen KI-Stimme mit subtiler Hintergrundmusik. Zeigen Sie, wie HeyGens Vorlagen & Szenen schnell hochwertige Werbeinhalte produzieren können.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 1,5-minütiges Erklärvideo für Kleinunternehmer und Content-Ersteller, das die Einfachheit der Lead-Generierung mit einem Online-Videoeditor veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte freundlich und zugänglich sein, mit einem hilfreichen KI-Avatar, der die Zuschauer durch den Prozess führt und HeyGens intuitive Sprachgenerierung nutzt. Der Ton sollte einen gesprächigen Ton beibehalten, um komplexe Funktionen zugänglich zu machen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein informatives 2-minütiges Schulungsvideo für Unternehmen für Pädagogen und technische Support-Teams, das einen neuen Prozess oder ein neues Produkt vorstellt. Der visuelle Stil muss detailliert und mehrszenig sein und hochwertiges Stockmaterial verwenden, um komplexe Themen zu erklären. Nutzen Sie HeyGens KI-Avatare, um die Informationen mit einer gemessenen, klaren KI-Stimme zu präsentieren und zu demonstrieren, wie ein leistungsstarker Promo-Video-Maker umfassendes Lernen erleichtern kann.
step preview
Kopieren Sie den Prompt
step preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Webinar-Promo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Webinar-Promo-Videos, die Teilnehmer anziehen und Anmeldungen steigern, mit unserem intuitiven KI-Videoeditor.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie mit einem vorgefertigten Layout aus unserer umfangreichen Sammlung von Webinar-Video-Vorlagen, um schnell die Grundlage für Ihre Promotion zu legen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Medien hinzu
Integrieren Sie Ihre Markenressourcen oder wählen Sie aus unserer Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um Ihr Video mit überzeugenden visuellen und akustischen Elementen zu bereichern.
3
Step 3
Erstellen Sie Sprachüberlagerungen
Gestalten Sie Ihre Botschaft mit professionellem Audio, indem Sie unsere KI-Sprachgenerierung nutzen, um Ihr Skript zum Leben zu erwecken.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video und optimieren Sie es für jede Plattform mit Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporten, um sicherzustellen, dass es überall perfekt aussieht, wo Sie es teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie das Webinar-Publikum weltweit

.

Produzieren Sie lokalisierte Werbevideos mit KI, um effektiv ein vielfältiges, weltweites Publikum für Ihre Bildungswebinare zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Videoerstellungsprozess mit KI?

HeyGen ist ein KI-Videoeditor, der fortschrittliche KI-Tools wie Text-zu-Video aus einem Skript und KI-Sprachüberlagerungen nutzt, um die Produktion zu vereinfachen. Unser Online-Videoeditor ermöglicht es Benutzern, effizient professionelle Inhalte zu erstellen, ohne komplexe technische Fähigkeiten zu benötigen.

Kann ich schnell ein Webinar-Promo-Video mit HeyGens Vorlagen erstellen?

Absolut! HeyGen bietet eine große Auswahl an kostenlosen Vorlagen, einschließlich solcher speziell für Webinar-Promo-Videos. Unser intuitiver Drag-and-Drop-Editor ermöglicht eine schnelle Anpassung, sodass es einfach ist, ansprechende Inhalte zu erstellen.

Wie können HeyGen-Videos helfen, Leads zu generieren und Anmeldungen für Veranstaltungen zu fördern?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, überzeugende Promo-Videos zu erstellen, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind. Durch die Nutzung von Funktionen wie der Anpassung des Seitenverhältnisses werden Ihre Videos effektiv die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich ziehen und helfen, Leads zu generieren und Anmeldungen zu fördern.

Welche erweiterten Anpassungsmöglichkeiten bietet HeyGen für Videos?

HeyGen bietet fortschrittliche KI-Tools wie KI-Avatare und automatische Untertitel, um Ihre Videos zu verbessern. Sie können weiter anpassen mit Branding-Kontrollen, Medienbibliothek-/Stock-Unterstützung integrieren und Ihre Kreationen mit unseren umfassenden Video-Bearbeitungstools feinabstimmen.

