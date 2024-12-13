Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges Video zur Sicherheit im Lager für neue Mitarbeiter, indem Sie die Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript nutzen, um häufige Arbeitsunfälle zu erklären. Der visuelle Stil sollte hell und lehrreich sein, ergänzt durch eine freundliche, klare Stimme, um das Verständnis und die Beibehaltung kritischer Informationen zu gewährleisten.

Video Generieren