Erstellen Sie ein überzeugendes 60-Sekunden-Video für neue Lagerhausmitarbeiter, das sie in die grundlegenden Prinzipien der Sicherheitsschulung im Lager einführt. Der visuelle Stil sollte sauber und ansprechend sein, wobei die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen genutzt werden, um bewährte Praktiken zu präsentieren, begleitet von einem lebhaften, ermutigenden Audiotrack. Dieses ansprechende Material soll Sicherheitsinformationen sofort zugänglich und einprägsam machen.

