Erstellen Sie ein 45-sekündiges Erklärvideo für HR-Manager und Schulungskoordinatoren in der Logistik, das zeigt, wie ein KI-gestützter Onboarding-Guide-Generator den Onboarding-Prozess für neue Lagerarbeiter optimieren kann. Das Video sollte einen optimistischen, professionellen visuellen Stil mit modernen Grafiken haben, die nahtlose Arbeitsabläufe veranschaulichen, und eine selbstbewusste Stimme aus Ihrem Skript verwenden, die mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus dem Skript generiert wird, um die Automatisierung in Aktion zu zeigen.

