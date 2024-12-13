Walmart Video Maker: Erstellen Sie schnell ansprechende Videos
Erstellen Sie mühelos professionelle Videos mit AI-Avataren, die Ihre Skripte in überzeugende Visuals verwandeln.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Erstellen Sie ein informatives 45-sekündiges Erklärvideo für Online-Kursanbieter, das ein komplexes technisches Konzept mit klaren, illustrativen Visuals und einer ruhigen, autoritativen Stimme vereinfacht. Dieses Video sollte HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten für präzise Erzählungen und integrierte Untertitel nutzen, um die Zugänglichkeit und Reichweite zu erhöhen.
Produzieren Sie ein authentisches 60-sekündiges 'Lernen Sie unser Team kennen'-Video, das sich an potenzielle Mitarbeiter für interne Unternehmenskommunikation richtet, mit warmen, persönlichen Visuals und einer begeisterten, freundlichen Stimme. Integrieren Sie eine Mischung aus individuellem Filmmaterial und HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um sicherzustellen, dass das Seitenverhältnis angepasst und Exporte für verschiedene Plattformen optimiert sind, was es zu einem polierten Stück Videoproduktion macht.
Entwickeln Sie eine schnelle 15-sekündige Social-Media-Anzeige, die für Marketingteams zur Bewerbung eines Blitzverkaufs konzipiert ist, gekennzeichnet durch schnelle, aufmerksamkeitsstarke Visuals mit eingängiger Hintergrundmusik und prägnantem Text auf dem Bildschirm. Dieses kurze Video sollte effektiv HeyGens Vorlagen & Szenen für eine schnelle Umsetzung nutzen und die Text-zu-Video-Funktion aus Skripten, um schnell überzeugende Voiceovers zu generieren.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Erstellen Sie wirkungsvolle Videoanzeigen.
Produzieren Sie schnell überzeugende Videoanzeigen, die Engagement fördern und den Verkauf von Walmart-Produkten und -Aktionen steigern.
Entwickeln Sie ansprechende Social-Media-Inhalte.
Erzeugen Sie fesselnde Kurzvideos und Clips für Social-Media-Plattformen, um die Markenpräsenz zu erhöhen und effektiv mit Kunden zu kommunizieren.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen meinen Videoproduktionsprozess vereinfachen?
HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videoinhalte mühelos zu erstellen, indem es Text in ansprechende Videos mit AI-Avataren und professionellen Vorlagen verwandelt. Dieser Online-Video-Maker vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess und macht ihn für jeden zugänglich.
Unterstützt HeyGen fortgeschrittenes Branding für die Videoproduktion?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben direkt in Ihre Videoproduktion zu integrieren. Sie können auch die Medienbibliothek nutzen und professionelle Untertitel hinzufügen, um ein poliertes Endprodukt zu erhalten.
Welche innovativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Videoproduktion?
HeyGen bietet innovative Werkzeuge wie AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen aus Skripten, um die Art und Weise, wie Sie Videos erstellen, zu revolutionieren. Diese fortschrittliche Software umfasst die Generierung natürlicher Voiceovers und macht HeyGen zu einem leistungsstarken Video-Maker für vielfältige Bedürfnisse.
Kann HeyGen kurze Videos für verschiedene Plattformen produzieren?
Ja, HeyGen ist ein idealer Videokreator zur Produktion hochwertiger Kurzvideos, die für verschiedene Plattformen maßgeschneidert sind. Seine Funktionen zur Anpassung des Seitenverhältnisses und Exportoptionen, kombiniert mit automatischen Untertiteln, vereinfachen den Video-Editing-Prozess und stellen sicher, dass Ihr Inhalt perfekt für jeden Kanal optimiert ist.